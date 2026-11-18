Santiago Sandoval se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores de Chivas, pues aunque desde la temporada pasada había comenzado a demostrar sus condiciones bajo las órdenes de Gabriel Milito, ha sido durante el Apertura 2026 cuando consiguió asumir un papel mucho más importante dentro del Primer Equipo . Y es que el joven atacante rojiblanco ha aprovechado las oportunidades que recibió para ganarse la confianza del entrenador argentino, convirtiéndose en una de las principales alternativas ofensivas del Guadalajara. Además, su crecimiento futbolístico no solamente ha llamado la atención de los aficionados rojiblancos, sino también del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, donde ya comienza a tener oportunidades importantes.

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De hecho, el buen rendimiento de Santiago Sandoval con Chivas terminó abriéndole las puertas de la Selección Mexicana Mayor, donde Rafael Márquez ha comenzado a brindarle sus primeros minutos en compromisos oficiales . Y es que el atacante rojiblanco consiguió dejar buenas sensaciones durante los enfrentamientos contra Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, especialmente por la movilidad y el dinamismo que aportó cuando ingresó al terreno de juego. Sin embargo, Sandoval también está demostrando una madurez importante fuera de la cancha, pues no tuvo problemas para reconocer públicamente que el funcionamiento del Tri estuvo lejos de lo esperado, a pesar de haber conseguido la clasificación a las Semifinales.

La Selección Mexicana consiguió un sufrido triunfo con mucha presencia de Chivas.

Photo: Etzel Espinosa

Y es que Santiago Sandoval fue cuestionado por los medios de comunicación en el aeropuerto, cuando se encontraba de regreso a Guadalajara para reportar nuevamente con Chivas, y aprovechó la oportunidad para realizar una autocrítica sobre el desempeño de la Selección Mexicana. El joven atacante reconoció que el principal objetivo de esta Fecha FIFA era conseguir el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League, algo que finalmente lograron después de superar a Jamaica gracias al criterio de goles como visitante. Sin embargo, también dejó claro que dentro del combinado nacional existe conciencia de que el nivel mostrado durante los dos partidos no fue el esperado, por lo que será necesario trabajar para corregir los errores antes de enfrentar a rivales de mayor exigencia.

En ese sentido, Sandoval reconoció que la clasificación dejó sensaciones encontradas dentro de la Selección Mexicana, pues aunque consiguieron el resultado que necesitaban, el funcionamiento del equipo estuvo lejos de ser convincente. El futbolista de Chivas explicó que el objetivo principal era ganar el partido de Vuelta sin importar demasiado las circunstancias, por lo que existe cierta tranquilidad después de haber conseguido el boleto a las Semifinales. Sin embargo, también admitió que el Tri necesita mejorar considerablemente su rendimiento, especialmente porque el resultado contra Jamaica no fue suficiente para eliminar las dudas que surgieron alrededor del equipo durante esta Fecha FIFA.

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Además, el joven atacante rojiblanco también habló sobre la presión que existe alrededor de la Selección Mexicana y las dificultades que enfrenta el cuerpo técnico para implementar su idea de juego. Sandoval explicó que, aunque el equipo consiguió avanzar a la siguiente ronda, todavía existen numerosos aspectos que deben corregirse para alcanzar el nivel que esperan los aficionados. Sin embargo, también recordó que las selecciones nacionales no cuentan con el mismo tiempo de preparación que los clubes, pues los futbolistas solamente pueden trabajar juntos durante periodos relativamente cortos. Por eso, consideró fundamental aprovechar al máximo cada concentración y cada entrenamiento, con la intención de que el Tri consiga mostrar un funcionamiento mucho más sólido durante sus próximos compromisos.

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Santiago Sandoval está llamado a ser protagonista con Chivas en la Liguilla

Ahora que terminó su participación con la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA, Santiago Sandoval tendrá que concentrarse completamente en el cierre del Apertura 2026 y en la Liguilla, donde está llamado a convertirse en uno de los protagonistas del Guadalajara. Y es que, después de la salida de Armando González al fútbol europeo, Gabriel Milito encontró en el joven atacante una solución interesante para ocupar la posición de falso nueve, aprovechando su movilidad y capacidad para participar en la construcción ofensiva. Por eso, todo apunta a que Sandoval continuará desempeñando esa función durante la Fiesta Grande, especialmente porque ha conseguido ganarse la confianza del entrenador argentino y tendrá la oportunidad de demostrar que puede responder en los partidos más importantes del campeonato.