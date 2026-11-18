Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en un duelo clave para cerrar como superlíder de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó que ya cuenta con Hugo Camberos de regreso luego de haber jugado con la Selección Mexicana Sub-20 en Chile.

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Es un hecho que el Rebaño Sagrado necesita a todos sus jugadores para la recta final del Apertura 2026. El duelo contra la Máquina es clave ya que una victoria los mantendrá al menos en la segunda posición y de esa manera una ventaja deportiva en los Cuartos de Final y en una eventual Semifinal de la Liguilla.

Previo a un duelo clave frente a Cruz Azul hubo un largo parón por la fecha FIFA y Chivas se encontró diezmado debido a que causaron baja varios jugadores por la convocatoria. Uno de ellos fue Hugo Camberos, quien fue llamado a la Selección Mexicana Sub-20 para la gira que se llevó adelante en Chile .

Hugo Camberos regresó a Chivas.

Esta tarde el Guadalajara confirmó el regreso de la joya formada en Verde Valle con un video publicado en redes sociales. También destapó el regreso de Leonel Calderón, Samir Inda y Sebastián Liceaga quienes se sumaron a los trabajos con el primer equipo.

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¿Hugo Camberos jugará ante Cruz Azul?

Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas espera que tenga minutos es sin duda Hugo Camberos. Sin embargo, todo indica que Gabriel Milito no realizará ningún tipo de modificaciones en su esquema y dejará afuera a Hugo Camberos.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.