Chivas volverá a la actividad en la Liga MX este sábado 31 de octubre, cuando reciba al Atlante en el Estadio Akron en la Jornada 15 del Apertura 2026. Aunque el Guadalajara llega como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, Gabriel Milito y sus jugadores saben que no pueden confiarse, especialmente después de los partidos complicados que han tenido recientemente. Además, una nueva victoria permitiría al Rebaño Sagrado seguir escalando posiciones en la Tabla General y acercarse a los primeros lugares cuando la Liguilla está cada vez más cerca.

Sin embargo, este encuentro también tiene un ingrediente histórico bastante interesante, pues será la primera vez en casi 13 años que Chivas y Atlante se enfrenten en un partido de Liga MX. La última ocasión fue el 26 de enero de 2014, durante la Jornada 4 del Clausura de aquel año, cuando los Potros de Hierro todavía formaban parte de la Primera División. Aquel encuentro se disputó en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún y terminó con un empate 1-1 que dejó a ambos equipos repartiendo puntos.

Chivas y Atlante se enfrentaron en una Copa MX.

El partido comenzó a complicarse para el Guadalajara justo antes del descanso, cuando Michael Arroyo adelantó al Atlante al minuto 44. El delantero ecuatoriano sorprendió con un potente disparo de larga distancia que superó por arriba al guardameta rojiblanco Antonio Rodríguez, dejando al Rebaño Sagrado en desventaja. Sin embargo, Chivas consiguió reaccionar durante la segunda mitad y Gerardo Rodríguez marcó el empate al minuto 56, rescatando un punto como visitante en un encuentro bastante disputado.

Después de aquel compromiso, Atlante terminó descendiendo y ambos equipos dejaron de enfrentarse regularmente en la Liga MX. No obstante, todavía tuvieron algunos cruces en otras competiciones, incluido uno bastante recordado en los cuartos de final de la Copa MX del Apertura 2017. El 1 de noviembre de aquel año, Chivas y Atlante empataron 1-1 durante el tiempo reglamentario, pero los Potros de Hierro consiguieron eliminar al Guadalajara en la tanda de penales, avanzando a la siguiente ronda del torneo, momento que se hizo muy recordado por el fuerte regaño de Jorge Vergara a los jugadores del Rebaño Sagrado.

El antecedente más reciente entre ambos clubes ocurrió el 21 de junio de 2025, aunque en aquella ocasión se trató solamente de un partido amistoso. El Guadalajara consiguió imponerse 2-0 sobre Atlante, en un encuentro que sirvió como parte de su preparación. Ahora, con el regreso del Potro de Hierro a la máxima categoría, Chivas volverá a enfrentarlo por puntos después de más de una década, con la oportunidad de hacer valer su condición de local y sumar una victoria importante para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

Miguel Herrera está en la cuerda floja y el resultado ante Chivas podría definir su futuro

El encuentro también podría tener consecuencias importantes para Miguel Herrera, quien atraviesa un momento complicado como entrenador del Atlante. Los Potros de Hierro apenas han conseguido tres victorias en sus primeros 14 partidos del Apertura 2026, una situación que ha provocado cuestionamientos sobre la continuidad del Piojo. De hecho, después de la reciente derrota contra Atlético de San Luis, el propio estratega reconoció que hablaría con la directiva sobre su futuro. Por eso, una nueva caída frente a Chivas podría aumentar considerablemente la presión sobre Herrera, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial de que su permanencia dependa del resultado en el Estadio Akron.