Chivas busca un delantero, y este sábado se reencontrará con uno de los delanteros más prometedores que ha formado.

El próximo compromiso de Chivas será este sábado 31 de octubre contra Atlante, un partido que, aunque en el papel podría parecer uno de los menos complicados del Apertura 2026, tiene varios ingredientes interesantes. El Guadalajara llega como amplio favorito para quedarse con los tres puntos, mientras que Miguel Herrera atraviesa un momento complicado al frente del Potro de Hierro y sabe que una nueva derrota podría poner todavía más en duda su continuidad como entrenador.

Sin embargo, uno de los temas que más curiosidad genera entre los aficionados rojiblancos es el reencuentro con Luis Puente, delantero formado en las Fuerzas Básicas de Chivas. Durante su etapa en el Guadalajara, el atacante fue considerado una de las grandes promesas de la cantera e incluso parecía destinado a convertirse en el próximo centro delantero del primer equipo. Desafortunadamente, las lesiones frenaron considerablemente su desarrollo y terminaron alejándolo de las expectativas que había generado.

Lo interesante es que Chivas se encuentra actualmente en la búsqueda de un nuevo centro delantero para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2027, por lo que no sería extraño que Puente apareciera entre los futbolistas a evaluar, aunque hasta ahora no existe información que confirme un interés concreto. Además de su pasado rojiblanco, el atacante había generado buenas sensaciones en su regreso a Primera División con Atlante, pues consiguió marcar durante la preparación y posteriormente volvió a hacerse presente en el marcador contra Cruz Azul.

Sin embargo, después de ese prometedor comienzo, Luis Puente perdió protagonismo frente a las porterías rivales y tuvo que esperar hasta la Jornada 10 para volver a anotar, cuando abrió el marcador en la sorpresiva goleada de Atlante sobre Monterrey. Aunque parte de esta sequía podría explicarse por los problemas ofensivos que ha tenido el Potro de Hierro durante el campeonato, la realidad es que el delantero todavía no ha conseguido demostrar la contundencia esperada de un futbolista que en su momento fue considerado una de las grandes joyas del Guadalajara.

Encuesta ¿Chivas debería darle una nueva oportunidad a Luis Puente? ¿Chivas debería darle una nueva oportunidad a Luis Puente? No, deben ir por un delantero de mayor jerarquía Sí, con el equipo puede tener más oportunidades Ya votaron 2 hinchas

Los números tampoco ayudan demasiado a su candidatura como posible refuerzo rojiblanco. Puente ha participado en los 14 partidos del Apertura 2026 y acumula más de mil minutos disputados, pero solamente ha conseguido dos goles. Además, de acuerdo con las estadísticas de Sofascore, registra siete ocasiones claras desperdiciadas y promedia menos de un remate por encuentro. Estos datos reflejan las dificultades que ha tenido para generar peligro y dejan claro que, si quiere volver a Chivas, todavía necesita mejorar considerablemente su producción ofensiva.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas contra el Atlante en el Apertura 2026?

El Guadalajara volverá a jugar frente a su afición el próximo sábado 31 de octubre de 2026, cuando reciba al Atlante en el Estadio Akron por la Jornada 15 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Amazon Prime Video. Será una oportunidad importante para que el Rebaño Sagrado continúe sumando puntos en la pelea por los primeros puestos de la Tabla General, además de representar el esperado reencuentro con Luis Puente.