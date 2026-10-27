Chivas Sub-21 sigue protagonizando un Apertura 2026 bastante extraño, especialmente después de haberse coronado campeón el torneo pasado. El equipo rojiblanco ha demostrado que tiene calidad para competir contra los rivales más fuertes de la categoría, pero también ha sufrido derrotas inesperadas frente a conjuntos que, al menos en el papel, parecían accesibles. Esta irregularidad se ha convertido en uno de los principales problemas del Guadalajara, que no termina de encontrar la consistencia necesaria para mantenerse entre los primeros lugares.

Desafortunadamente, esta tendencia volvió a repetirse el sábado pasado, cuando Chivas Sub-21 cayó frente a Monterrey, uno de los equipos de la parte baja de la clasificación. Los Rayados llegaban al encuentro ubicados en el duodécimo puesto, con apenas cuatro victorias en el torneo, por lo que parecía una buena oportunidad para que el Rebaño Sagrado sumara puntos importantes. Sin embargo, los rojiblancos terminaron sufriendo una de sus derrotas más dolorosas del campeonato.

El encuentro, disputado en las instalaciones de El Barrial por la Jornada 14, comenzó de la peor manera posible para el Guadalajara. Omar Gálvez adelantó a Monterrey apenas al minuto 1 y volvió a marcar al 8′, dejando a Chivas con una desventaja de dos goles prácticamente desde el arranque. Aunque los visitantes intentaron reaccionar, tuvieron que esperar hasta el minuto 45 para encontrar el descuento gracias a Anwar Ben Rhouma, quien mantuvo viva la esperanza de conseguir una remontada gracias a un exitoso cobro de penal.

Sin embargo, la reacción rojiblanca no fue suficiente y Monterrey terminó imponiéndose con autoridad durante la segunda mitad. Aldo de Nigris marcó el tercer gol al minuto 69, mientras que José Urías apareció al 90′ para sentenciar el contundente 4-1 a favor de los Rayados. Una derrota que vuelve a dejar dudas sobre el funcionamiento del Guadalajara, especialmente por la facilidad con la que recibió goles ante un rival que había tenido dificultades para conseguir buenos resultados durante el torneo.

Lo más preocupante es que el resultado también tuvo consecuencias importantes en la Tabla General. Aunque Chivas terminó su partido ubicado en el quinto puesto con 20 puntos, los resultados del resto de la Jornada 14 provocaron que descendiera hasta el séptimo lugar. Además, el Guadalajara se quedó con cinco victorias, exactamente las mismas que Monterrey, que llegó al encuentro con una menos. Ahora, el Rebaño Sagrado buscará recuperar terreno el próximo sábado 31 de octubre, cuando reciba al Atlante por la Jornada 15 del Apertura 2026.

Anwar Ben Rhouma anotó el “gol de la honra” y sigue intratable hasta en los partidos más adversos

Si hubo una noticia positiva para Chivas en medio de la goleada contra Monterrey, fue nuevamente la aparición de Anwar Ben Rhouma, quien consiguió el único tanto rojiblanco justo antes del descanso. El delantero volvió a demostrar su capacidad para hacerse presente en el marcador incluso cuando el equipo atraviesa momentos complicados, confirmando por qué se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de la Sub-21. Sin embargo, sus goles necesitan estar acompañados de mejores actuaciones colectivas si el Guadalajara quiere recuperar el protagonismo que tuvo durante el torneo en el que consiguió el campeonato.