Si hay un problema que ha perseguido a Chivas durante el Apertura 2026, sin duda son las lesiones. Gabriel Milito ha tenido que modificar constantemente sus alineaciones por las bajas de distintos futbolistas, una situación que ha complicado encontrar regularidad en el funcionamiento del equipo. Sin embargo, el Rebaño Sagrado podría recuperar a varios jugadores importantes para el partido contra Atlante, justo cuando comienza la recta final de la fase regular.

Antes del encuentro contra Monterrey, el propio Guadalajara confirmó que José Castillo, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda se encontraban en la última etapa de sus respectivos procesos de rehabilitación. Además, Miguel Gómez volvió a quedar fuera de la convocatoria debido a molestias musculares, por lo que el cuerpo médico decidió darle descanso y seguir de cerca su evolución, especialmente después de que había reaparecido en la lista para enfrentar a Necaxa.

Sin embargo, después de la victoria contra Rayados, Gabriel Milito dejó escapar una pista importante sobre los futbolistas que podrían regresar próximamente. Durante la conferencia de prensa, el entrenador argentino reveló que espera recuperar a Luis Romo durante esta semana de preparación para enfrentar a Atlante. Incluso estuvo a punto de mencionar a otros jugadores, pero se detuvo antes de dar más detalles sobre las posibles altas.

“Esperemos que esta semana ya podamos contar con Luis Romo, podamos contar con… bueno, con las cinco bajas que todavía tenemos. Eso será clave, que es un poco lo que nos vino castigando a lo largo del campeonato. Y espero que en este sprint final esa racha se modifique y que podamos tener a disposición a todos los jugadores. Eso, en definitiva, eso es lo que más me interesa”, expresó el estratega rojiblanco.

La manera en la que Milito interrumpió su respuesta llamó la atención, pues posiblemente prefiere no adelantar información sobre los jugadores que estarán disponibles y evitar que Atlante tenga pistas sobre sus opciones para preparar el encuentro. Además, mantener la cautela también permitiría no generar presión sobre los futbolistas que todavía están recuperándose. Por ahora, el regreso de Romo aparece como una posibilidad importante, aunque su presencia contra Atlante todavía dependerá de su evolución física durante los próximos entrenamientos.

Gabriel Milito celebró la recuperación de Omar Govea para el partido contra Monterrey y el resto del torneo

Una de las mejores noticias que dejó el triunfo ante Rayados fue el regreso de Omar Govea, quien volvió a la actividad después de superar su lesión. Gabriel Milito reconoció que estaba muy contento de tener nuevamente disponible al mediocampista y destacó que realizó un “gran partido” frente a Monterrey. El entrenador también explicó que Govea pudo comenzar el encuentro y respondió favorablemente en lo físico, aunque tuvo que sustituirlo porque estaba “obviamente muy cansado”, situación a tomar en cuenta en los próximos partidos.