Chivas acaba de superar a Rayados de Monterrey y se mantiene en los puestos altos de la tabla de posiciones. En medio de este contexto, el Guadalajara mira de reojo cómo marcha en la tabla de minutos para sus canteranos.

Chivas volvió a ganar el último fin de semana luego de haber superado por 1-0 a Rayados de Monterrey gracias al golazo de Roberto Alvarado. El equipo de Gabriel Milito se mantiene a la altura para pelear aún por el segundo y primer lugar de la tabla general de posiciones con América y Cruz Azul.

De cara a la Liguilla del Apertura 2026, el Guadalajara no solo empieza a ver quién podría ser su futuro rival, sino que además cómo marcha en la Regla de Menores. Especialmente porque faltan tres jornadas para que finalice la fase regular y de no incumplir con la participación de los canteranos podría perder puntos.

A falta de tres encuentros para que comience la Fiesta Grande del futbol mexicano, Chivas ya cumplió con la regla de menores. En el Apertura 2026 el Guadalajara se convirtió en el octavo equipo en haber repartido 1170 minutos de juego entre sus canteranos y tras la victoria contra Rayados se ubica en la sexta posición 1466 minutos acumulados.

Santiago Sandoval volvió a ser titular en las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que Xolos, Atlante, Club América, Necaxa, Pachuca, Pumas UNAM y Atlas ya han cumplido con la Regla de Menores. Por su parte a Toluca, Cruz Azul, León y Monterrey, equipos que hoy se encuentran dentro de la Liguilla, les restan un puñado de minutos para cumplir con la participación de menores.

Así marcha la Regla de Menores tras la jornada 14

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y de esta manera comienza a pensar en cómo escaparse de Toluca, Cruz Azul y León. Sin embargo, la Fiesta Grande del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina y de momento su rival en los Cuartos de Final sería la Fiera, ya que se ubica en la sexta posición de la tabla general.