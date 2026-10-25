Tapatío volvió a perder en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX ante Atlético Morelia. Conoce todas las incidencias del partido a continuación.

En el Estadio Gregorio Tepa Gómez, Tapatío no volvió a marcar la diferencia en la Liga de Expansión MX debido a que perdió ante Atlético Morelia por 2-1. Los Cabritos se alejan de los puestos de Liguilla y están virtualmente eliminados de la Fiesta Grande.

El equipo de Pepe Meléndez no termina de redondear una buena participación en la división de plata del futbol nacional. Al duelo ante los Canarios, los rojiblancos llegaban con una derrota por 5-0 ante Durango en la jornada 13 en condición de visitante.

Este domingo era importante volver a sumar de a tres para depender de sí mismos para la clasificación a los Cuartos de Final de la Liguilla. Sin embargo, en el primer tiempo Atlético Morelia abrió el marcador con un gol de Diego Buen, quien tomó un mal despeje de Tapatío y remató a portería.

Tapatío volvió a perder en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad, Morelia mantuvo la presión en la mitad del campo de juego y marcó el segundo gracias a la anotación de Mauro Nambo. Los Cabritos buscaron reaccionar tras la expulsión de Alejandro Andrade y un intento ofensivo de Vladimir Moragrega, pero la anotación no terminó por llegar.

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De esta manera, Tapatío se ubica en la undécima posición con 17 puntos, mientras que el último clasificado a la Liguilla es Tlaxcala con 19 unidades. El próximo sábado juega su último encuentro ante Piratas y para clasificar a la Fiesta Grande necesita ganar por cuatro goles de diferencia, que Coyotes no sumen ante Cruz Azul Hidalgo y que Alebrijes y Mineros empaten.

Gol de Vladimir Moragrega

Goles de Atlético Morelia