Tapatío no pudo contra Atlético Morelia luego de caer por 2-1 en el Estadio Gregorio Tepa Gómez. Conoce cómo marchan los Cabritos en la tabla de posiciones.

Tapatío volvió a quedar a deber en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX luego de haber perdido ante Atlético Morelia por 2-1. Luego de lo sucedido en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, repasamos el panorama para los Cabritos a falta de una jornada para que finalice la fase regular.

Los dirigidos por Pepe Meléndez necesitaban ganar para depender de sí mismos en la última fecha. Era especialmente necesario volver a sumar porque los rojiblancos venían de caer por 5-0 en su visita ante Durango.

Frente a Atlético Morelia su rendimiento no cambió, perdió por 2-1 y poco se pudo hacer a minutos del final cuando la visita tenía uno menos. De esta manera, Tapatío necesita una serie de resultados para alcanzar la Liguilla. Primero, ganar por cuatro o más goles de diferencia ante Piratas, cuarto de la general; que Tlaxcala no sume y que empaten Alebrijes y Mineros.

Tabla general de posiciones de la Liga de Expansión MX

¿Cuándo se jugará el Tapatío vs. Piratas del Apertura 2026?

El siguiente duelo de los Cabritos en el Apertura 2026 será contra Piratas en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.