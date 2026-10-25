En Nuevo León, Chivas se quedó con tres puntos importantes tras superar a Rayados. De lo que nadie habla es del gesto de crack de Matías Almeyda con los jugadores del Guadalajara.

Chivas llevó adelante un gran partido ante Rayados de Monterrey y se quedó con los tres puntos gracias al golazo de Roberto Alvarado. Tras el encuentro, destacó el gesto de Matías Almeyda con todos los jugadores del Guadalajara que la transmisión no mostró, debido a que se detuvo a estrechar la mano a cada elemento rojiblanco que se le acercó.

Para el Rebaño Sagrado era un duelo especial porque volvía a encontrarse con el Pelado tras casi nueve años. A pesar de las sensaciones encontradas, el Guadalajara fue un justo ganador, ya que se mantuvo bien en la línea defensiva, mientras que generó jugadas de peligro cada vez que pudo controlar el balón.

Tras los 90 minutos, Matías Almeyda se fue expulsado luego de haber protestado la expulsión de Orbelín Pineda y el gol anulado a Diego Rossi. A pesar de la bronca por el partido, el Pelado tuvo un noble gesto con cada jugador de Chivas que se acercó a saludarlo o darle la mano.

Almeyda tuvo un noble gesto con los jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En un video publicado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, se observa perfectamente que el técnico argentino le dio la mano a todos los futbolistas del Guadalajara, quien en su mayoría eran canteranos cuando él era entrenador del más grande de México. Sin dudas, el Pelado mostró cercanía hacia aquellos elementos que lo tienen como un referente histórico.

El saludo de Gabriel Milito y Matías Almeyda

Lo que la transmisión de TUDN y Televisa no mostró fue el cariñoso saludo entre Gabriel Milito y Matías Almeyda, quienes minutos antes de que iniciara el partido se saludaron e intercambiaron un par de palabras. No hay que olvidar que es la primera vez que se enfrentaban como entrenadores en su carrera.

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¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y de esta manera comienza a pensar en cómo escaparse de Toluca, Cruz Azul y León. Sin embargo, la Fiesta Grande del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina y de momento su rival en los Cuartos de Final sería Rayados de Monterrey, ya que se ubica en la séptima posición de la tabla general.