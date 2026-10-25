Chivas logró importante victoria ante Rayados de Monterrey y se afianza en la segunda posición de la tabla general de posiciones. Tras lo sucedido ante los regios, Gabriel Milito envió un mensaje a América.

En Nuevo León, Chivas llevó adelante un enorme partido al superar por la mínima diferencia a Rayados de Monterrey por la jornada 14 del Apertura 2026. Roberto Alvarado anotó un golazo para la victoria, mientras que Raúl Rangel fue clave al atajar un penal en el primer tiempo, al tiempo que Gabriel Milito envió un mensaje a América.

Así fue el golazo de Roberto Alvarado

A los ocho minutos del primer tiempo, Santiago Sandoval aprovechó un error en la salida de Víctor el Toro Guzmán. Con metros para recorrer, Ricardo Marín se llevó una marca y dejó camino libre para que Santi asistiera a un Roberto Alvarado que recibió solo para rematar al palo derecho de Esteban Andrada.

Raúl Rangel brilló ante Rayados de Monterrey

En el minuto 19, Bryan González cometió un penal muy rigorista y Lucas Ocampos fue el encargado de rematarlo. Sin embargo, Raúl Rangel, al igual que en el Clausura 2026, se hizo enorme al tirarse a su palo derecho y retener con parte de su cuerpo el tiro del argentino. Muchos se podrán quedar con esa intervención, pero fue clave para ahogar en más de una ocasión los tiros de Diego Rossi y Hugo Cuypers.

Gabriel Milito envió un mensaje a América

La victoria ante Rayados de Monterrey dejó a Chivas a un punto de América en la tabla general con dos partidos más. Tras el encuentro en el Gigante de Acero, Gabriel Milito habló sobre la posibilidad de enfrentar al equipo de Guillermo Almada en la Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Ya veremos lo que toque en el futuro. El futbol es tan dinámico. Lo más importante para nosotros es lo inmediato, lo siguiente y en este caso es Atlante en casa. Tenemos que seguir sumando puntos en esta recta final, no hay margen para el error y eso es lo único que me preocupa y me interesa”, respondió el entrenador rojiblanco.

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y de esta manera comienza a pensar en cómo escaparse de Toluca, Cruz Azul y León. Sin embargo, la Fiesta Grande del futbol mexicano está a la vuelta de la esquina y de momento su rival en los Cuartos de Final sería Rayados de Monterrey, ya que se ubica en la séptima posición de la tabla general.