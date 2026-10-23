Desde la llegada de Gabriel Milito, las Chivas experimentaron un cambio importante en su forma de jugar, convirtiéndose en un equipo que pelea cada balón con mayor intensidad, tanto en ataque como en defensa. A esto se suma una propuesta basada en la circulación de la pelota y los movimientos colectivos que, en sus mejores momentos, ha conseguido confundir y superar a sus rivales dentro del terreno de juego.

Si bien durante el presente torneo las cosas no han salido como se esperaba, la realidad es que entre la temporada pasada y lo que va de la actual, el Guadalajara ha sido uno de los equipos que mejor fútbol ha desplegado en la Liga MX. Ahora, un análisis estadístico aporta nuevos argumentos para entender una de las principales características del proyecto de Milito: la intensidad con la que el Rebaño Sagrado juega sus partidos.

Chivas es el equipo más intenso de la Liga MX.

Y es que un estudio de SkillCorner, plataforma especializada en análisis futbolístico, reveló distintos datos sobre la intensidad de juego en la Liga MX, tanto en comparación con otros campeonatos del mundo como entre los 18 clubes del torneo mexicano. Los resultados colocan a Chivas en una posición destacada y respaldan con cifras una de las señas de identidad que Gabriel Milito ha buscado implementar desde su llegada al banquillo rojiblanco.

El estudio utiliza una métrica que mide los pases realizados por cada 30 minutos en los que un equipo tiene la posesión del balón. En este apartado, Chivas ocupa el primer lugar de toda la Liga MX, con un promedio de 471.4 pases por cada media hora de posesión. Esta cifra lo convierte en el equipo con el ritmo de circulación más alto entre los 18 participantes del campeonato mexicano, una muestra de la importancia que tiene el juego asociativo en la propuesta de Milito.

Además de destacar por su intensidad, el análisis muestra que el Guadalajara busca controlar el balón con insistencia y mantener un porcentaje reducido de pases difíciles, es decir, aquellos que implican un mayor riesgo de perder la posesión. Sin embargo, este aspecto también abre un debate sobre el estilo rojiblanco: tener el balón no siempre significa generar peligro. Para que ese dominio se traduzca en resultados, el equipo necesita transformar sus largas secuencias de pases en oportunidades claras de gol.

Chivas ahoga a sus rivales con la posesión del balón, pero le está faltando contundencia

Es importante señalar que el estudio de SkillCorner no contempla lo sucedido durante el Apertura 2026, por lo que sus cifras no necesariamente reflejan el rendimiento actual del equipo. Aun así, el Guadalajara mantiene una propuesta en la que busca dominar los encuentros a través de la posesión, aunque en varios partidos recientes ha quedado la sensación de que le cuesta convertir ese control en ocasiones de verdadero peligro. Con la Liguilla cada vez más cerca, Milito necesita encontrar soluciones para recuperar la contundencia ofensiva, pues dominar el ritmo de un partido será insuficiente si el Rebaño no consigue reflejarlo en el marcador.