Aunque la opinión pública asegura que el Guadalajara está en una severa crisis, hay un dato que confirma que se mantiene firme y sólido pese a la ola de lesiones.

Es un hecho, Chivas cayó en un bache futbolístico durante las semanas recientes en donde hilvanó cuatro jornadas sin ganar en el Apertura 2026 y sobre todo, por el mal rendimiento en el triunfo sobre el Necaxa, por lo que las críticas contra Gabriel Milito se han incrementado drásticamente en las horas recientes.

Sin embargo, en el Guadalajara mantienen la calma, debido al trabajo que han venido realizando y que les permite no solamente estar en el segundo lugar de la tabla de posiciones, sino que también lo ponen como el equipo más poderoso de toda la Liga MX en cuanto a defensiva.

Tras 13 jornadas disputadas, el chiverío es el equipo más sólido en su aparato defensivo al encajar solamente 12 goles en lo que va del Apertura 2026, estadística que cobra un mérito especial tomando en cuenta la ola de lesionados en esa zona del campo a lo largo del semestre.

Durante el torneo, Gabriel Milito ha tenido que prescindir, en alguna jornada, de Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Miguel Tapias, Miguel Gómez, José Castillo y Daniel Aguirre, en donde en todos los casos, a excepción del Tala, han sido por lesión, mientras que el cancerbero se ausentó por llamado a Selección Mexicana.

Ahora, el Guadalajara deberá trabajar para mantener esa solvencia defensiva en lo que resta del campeonato, ya que si es un equipo que no recibe goles, un acierto a la ofensiva podría ser determinante para poder ganar un partido o inclusive, avanzar de instancia en una eventual Liguilla.

Las mejores cinco defensivas del Apertura 2026

LUGAR CLUB GOLES RECIBIDOS 1 Chivas de Guadalajara 12 2 Querétaro 15 3 Club América 16 4 Santos Laguna 16 5 Xolos de Tijuana 16

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Los lesionados de Chivas en el Apertura 2026