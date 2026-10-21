El timonel del Guadalajara admitió su admiración y respeto por el Pelado, recordando su brillante legado en la escuadra tapatía.

Chivas por fin se reencontrará con Matías Almeyda después de nueve años de separación y lo harán cuando el Rebaño se enfrente a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA, por lo que Gabriel Milito fue cuestionado sobre su sentir de enfrentarse a una leyenda rojiblanca.

El actual timonel del Guadalajara no ocultó su alegría por enfrentarse al Pelado, a quien le expresó su admiración y respeto por toda su trayectoria en los banquillos, pero sobre todo, por el legado que dejó en la institución tapatía conquistando varios campeonatos.

“Será la primera vez que nos enfrentemos. Para mí será un honor enfrentar a Matías, después de toda su trayectoria como entrenador, por todo lo hecho en los distintos clubes, sobre todas las cosas lo que fue su trayectoria marcando una época acá en Chivas.

“Un entrenador de elite y tendremos que analizar mucho porque hace muchas cosas buenas como equipo para ver de qué manera afrontamos ese partido. Para mí va a ser realmente un honor poder enfrentarlo. Será un partido intenso, un partido que los dos equipos tenemos propuestas similares.

“Nuestro comportamiento jugando de local o visitante siempre es el mismo, no vamos a cambiar, pero sí vamos a analizar con la mayor profundidad posible a Monterrey para intentar neutralizarlos y por otro lado, ver donde poder causarle daño porque es un equipo que por momentos hacen persecuciones al hombre. Tendremos esta semana para ir pensando cómo afrontaremos ese partido”, explicó el entrenador en conferencia.

¿Cuál es el legado de Matías Almeyda en Chivas?

Salvar a Chivas del descenso

Campeón de Copa MX Apertura 2015

Campeón Supercopa 2015-2016

Subcampeón Copa MX Apertura 2016

Campeón Copa MX Clausura 2017

Campeón Liga MX Clausura 2017

Subcampeón del Campeón de Campeones 2016-2017

Campeón Concachampions 2018

Ganó el primer boleto para Chivas a un Mundial de Clubes

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.