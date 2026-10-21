Chivas cumplió con el objetivo de romper su racha de cuatro partidos sin ganar al derrotar 1-0 al Necaxa este martes en el Estadio Akron. Sin embargo, el funcionamiento del equipo dejó más dudas que certezas, especialmente porque el gol que le dio los tres puntos al Guadalajara terminó siendo un autogol de los Rayos. La falta de contundencia y las dificultades para generar peligro provocaron molestia entre los aficionados rojiblancos, que esperaban una actuación mucho más convincente.

La inconformidad se hizo evidente al terminar el encuentro, cuando los aficionados presentes en la casa del Rebaño Sagrado despidieron al equipo con abucheos. La reacción reflejó el descontento por el rendimiento que han mostrado los dirigidos por Gabriel Milito durante los últimos compromisos, incluso después de conseguir una victoria que necesitaban con urgencia. La situación no pasó desapercibida para el entrenador argentino, quien respondió a las críticas durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Al ser cuestionado sobre los abucheos, Milito tomó la situación con calma y reconoció que entendía la molestia de la afición. El estratega señaló que los seguidores de Chivas estaban acostumbrados a ver a un equipo que ganaba, gustaba y goleaba, algo que no siempre resulta sencillo en el futbol actual. Por ello, comprendió que los aficionados extrañen aquellas actuaciones y se muestren inconformes cuando el equipo no consigue ofrecer el mismo espectáculo. El técnico reconoció la exigencia de una afición acostumbrada a ver ganar a su equipo con autoridad.

No obstante, el entrenador también defendió la importancia de aprender a ganar partidos complicados, incluso cuando el equipo debe sufrir para conservar una ventaja mínima. Para Milito, conseguir un triunfo de esta manera también es válido y puede resultar positivo, pues los futbolistas necesitan acostumbrarse a resistir la presión y defender un resultado, una enseñanza que podría ser especialmente importante en una eventual Liguilla, donde los detalles suelen marcar la diferencia. Ganar sin brillar también forma parte del futbol, aunque el Guadalajara deberá mejorar su funcionamiento para competir por objetivos más ambiciosos.

Los abucheos no se limitaron a una reacción colectiva contra el equipo, pues Efraín Álvarez también recibió muestras de desaprobación cuando abandonó el terreno de juego. El atacante ha sido uno de los futbolistas más cuestionados por parte de la afición durante el Apertura 2026, especialmente porque en la temporada anterior había tenido un peso importante dentro del Guadalajara. Su situación refleja el descontento que existe con algunos rendimientos individuales, más allá del resultado favorable ante Necaxa. La afición espera mucho más de jugadores que llegaron o se consolidaron para marcar diferencias con la camiseta rojiblanca.

Gabriel Milito fue autocrítico y reconoció errores en sus decisiones con Chivas

Además de responder a los abucheos, Gabriel Milito reconoció en conferencia de prensa que tiene responsabilidad en el funcionamiento colectivo del equipo y admitió que algunas de sus decisiones no han dado el resultado esperado. El argentino incluso resumió su autocrítica con una frase contundente: “La cagué”. El entrenador también destacó que sus futbolistas lo han salvado en ocasiones con sus actuaciones dentro del campo, aunque eso no elimina la necesidad de corregir errores. La victoria ante Necaxa alivió la presión por los resultados, pero no terminó con las dudas sobre el proyecto de Milito, que ahora deberá encontrar soluciones para que Chivas vuelva a convencer tanto en el marcador como en el juego.