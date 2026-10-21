Chivas y Necaxa protagonizaron un intenso duelo este martes en el Estadio Akron, donde el Guadalajara dominó buena parte del encuentro hasta encontrar el autogol que le permitió quedarse con los tres puntos. Sin embargo, la tranquilidad no duró hasta el silbatazo final, pues los Rayos apretaron en los últimos minutos y pusieron en aprietos al Rebaño Sagrado, que terminó pidiendo la hora para asegurar la victoria.

La intensidad del encuentro también quedó reflejada en un enfrentamiento que se vivió dentro del área de Necaxa. Durante un tiro de esquina, Diego Campillo y Diego Ochoa, ambos canteranos de Chivas, protagonizaron un tenso intercambio de empujones que fue subiendo de tono hasta que el árbitro tuvo que intervenir para separarlos. Una disputa que llamó la atención por tratarse de dos futbolistas que compartieron formación en las fuerzas básicas rojiblancas.

Por la estatura de Campillo, es probable que la indicación para Ochoa fuera mantenerlo vigilado durante las jugadas a balón parado, pues es de los pocos jugadores más altos que él. Sin embargo, la forma en que el defensor de Necaxa intentaba marcar a su rival, prácticamente abrazándolo, terminó por hacer enojar al zaguero del Guadalajara. Campillo respondió con empujones cada vez más fuertes y evidentemente molestos, en una disputa física que dejó claro que ninguno estaba dispuesto a ceder espacio dentro del área.

Hay que recordar que la relación de Diego Ochoa con Chivas, especialmente con su directiva, parece estar prácticamente rota a pesar de que aún es jugador del Rebaño Sagrado. El defensor celebró la salida de Ariel Castro del Rebaño Sagrado con un mensaje que muchos interpretaron como una señal de que por fin podría libre. Además, después de que terminó su préstamo con Juárez y el club fronterizo no hizo válida la opción de compra, el canterano decidió no regresar al Guadalajara y buscó una nueva oportunidad en Necaxa.

Por ahora, esa decisión no parece estar dándole los resultados que esperaba. Ochoa llegó a un equipo que atraviesa una campaña complicada y que se encuentra entre los peores del Apertura 2026, además de ocupar el puesto de segunda peor defensa del torneo. Aunque el zaguero pueda tener actuaciones aceptables en lo individual, sus esfuerzos quedan opacados por los problemas colectivos de unos Rayos que han sufrido para encontrar regularidad y solidez en la parte baja.

¿Diego Ochoa volverá a Chivas cuando acabe su contrato a préstamo con el Necaxa?

Más allá de la complicada relación que tendría con la directiva rojiblanca, la postura de Diego Ochoa también parece alejarse de la competencia interna que busca Gabriel Milito. Hace varios meses, el periodista César Huerta reveló que una de las razones por las que el defensor no permaneció en Chivas fue que no quería arriesgarse a tener pocos minutos de juego. Esta decisión generó críticas entre quienes consideraron que el canterano debía quedarse a competir por un puesto en lugar de buscar una salida. Por ello, su regreso al Guadalajara cuando termine su préstamo con Necaxa luce como una incógnita, pues no solo dependerá de su situación contractual, sino también de si existe disposición de ambas partes para retomar el vínculo.