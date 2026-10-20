El Guadalajara reapareció en el Circuito Rosa después del parón por la Fecha FIFA y lo hizo con un importante triunfo sobre las hidrocálidas.

Chivas Femenil reapareció en el Apertura 2026 tras el parón por la Fecha FIFA, en donde se reencontró con la victoria tras recibir en el Estadio Akron a las Centellas del Necaxa, equipo que demostró que es uno de los más endebles de todo el Circuito Rosa.

El Guadalajara no tardó en abrir el marcador, ya que en menos de tres minutos llegó el primer gol rojiblanco tras un desborde de Damaris Godínez por la banda derecha, quien mandó un centro que Licha Cervantes controló y alargó a segundo poste para la llegada de Gaby Valenzuela para empujar la redonda.

Posteriormente, al minuto 14, el Rebaño incrementó su ventaja gracias a Natalia Mauleón que mandó un pase al espacio buscando a Denise Castro, quien se enfiló al área y definió ante la salida de la cancerbera hidrocálida, para poner el segundo de la noche.

Antes de que concluyera la primera mitad, el Guadalajara le dio forma a la goleada tras un trazo largo, en donde Mayra Pelayo ganó la posición a velocidad, para definir de zurda y anotar el tercero de la noche para las tapatías.

Lo más importante del partido entre Chivas Femenil y las Centellas del Necaxa

Así llegó el Rebaño al Estadio Akron

Alineación de Chivas Femenil

Goooooool de Gaby Valenzuela

Goooool de Denise Castro

Goooool de Mayra Pelayo