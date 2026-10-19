Nike y Chivas tenían un pendiente con la afición en cuanto a los jerseys de local.

Chivas inició la temporada 2026-2027 con una nueva etapa junto a Nike, marca que se convirtió en el proveedor oficial de ropa y uniformes del Guadalajara. Aunque los primeros diseños fueron bien recibidos por la afición rojiblanca, la llegada de la firma estadounidense también ha estado acompañada de algunos problemas, especialmente por la falta de disponibilidad de los jerseys en distintas tiendas. Una situación que incluso ha afectado a los abonados del Rebaño Sagrado, quienes esperaban disfrutar de las ventajas de su membresía sin tantas complicaciones.

Sin embargo, había otro detalle que tenía inconformes a varios aficionados de Chivas: la ausencia de una versión de manga larga del jersey de local. Nike no suele lanzar este tipo de diseños para todos sus equipos, a pesar de que se trata de una de las versiones favoritas de buena parte de la afición rojiblanca. Además, Puma había acostumbrado a los seguidores del Guadalajara a encontrar esta alternativa en sus uniformes de cada temporada, por lo que su ausencia en el nuevo catálogo no pasó desapercibida.

La espera finalmente terminó este lunes, cuando tanto la marca de la palomita como el Guadalajara dieron una buena noticia a sus seguidores. La versión de manga larga del jersey de local de Chivas ya está disponible en la página oficial de Nike, lo que representa el regreso de uno de los diseños más solicitados por la afición. Sin embargo, la alegría duró poco para quienes todavía no habían conseguido la suya, pues el jersey se agotó prácticamente de inmediato, por lo que ahora habrá que esperar a que vuelva a estar disponible.

Más allá de la mala noticia por la falta de existencias, este lanzamiento también deja dos señales importantes para el Guadalajara. Por un lado, Nike parece estar atendiendo una de las peticiones de los aficionados rojiblancos, quienes habían manifestado su interés por recuperar la versión de manga larga. Por otro, la decisión de ofrecer este diseño podría ser una muestra de la importancia que la marca pretende darle a Chivas dentro de su catálogo, pues las versiones de manga larga suelen reservarse para determinados equipos y no forman parte de los lanzamientos habituales de todos los clubes patrocinados por Nike.

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Ahora, lo que queda por esperar es que estos problemas de disponibilidad se resuelvan con el paso de las semanas. La falta de jerseys no solamente afecta a quienes quieren comprar una nueva versión del uniforme, sino también a los abonados, quienes tienen entre los beneficios de su membresía la entrega de una camiseta de la temporada. Varios aficionados todavía no han podido conseguir su jersey debido a las dificultades relacionadas con la distribución de los uniformes, por lo que el reto para Nike y Chivas será garantizar que los diseños más esperados lleguen a las manos de sus seguidores.

El tercer jersey de Nike fue recibido de forma muy positiva por la afición de Chivas

La versión de manga larga no es la única novedad que ha generado conversación entre los seguidores rojiblancos. Hace unos días, Nike y Chivas presentaron oficialmente el tercer uniforme para la temporada 2026-2027, una revelación que sorprendió porque llegó durante el Apertura 2026, sin esperar hasta la segunda mitad de la campaña. El diseño, que incorpora referencias a la charrería y a elementos representativos de la identidad mexicana, recibió comentarios positivos de la afición, que destacó su propuesta estética. No obstante, entre las peticiones también apareció una muy clara: que el nuevo uniforme tenga suficiente disponibilidad en las tiendas oficiales para que los seguidores puedan conseguirlo sin enfrentarse nuevamente a la falta de existencias.