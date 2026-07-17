Desde que se confirmó que Nike vestiría a Chivas a partir del Apertura 2026, la ilusión de la afición rojiblanca fue enorme. Sin embargo, el inicio de la relación entre la marca estadounidense y el Guadalajara ha estado marcado por diversos problemas, siendo los más afectados los abonados del club, quienes en algunos casos tendrán que esperar más de seis meses para recibir el jersey que adquirieron, generando una ola de críticas hacia ambas partes.

Ahora, la entrega de los primeros jerseys comenzó este viernes 17 de julio para los aficionados que ya tenían disponible su pedido. No obstante, la experiencia estuvo lejos de ser la esperada, ya que cientos de seguidores tuvieron que formar una kilométrica fila a las afueras del Estadio Akron para poder recoger su camiseta, una situación que dejó inconformes a muchos de los aficionados más fieles del Rebaño.

En un video compartido por el periodista Pedro Antonio Flores, mejor conocido como “Hágala”, se puede observar una larga fila de automóviles avanzando lentamente rumbo al Estadio Akron. De acuerdo con los testimonios de algunos aficionados, la espera se prolongó durante varias horas, ya que nadie quería perder la oportunidad de recoger su jersey por el temor de que cualquier retraso pudiera afectar todavía más la entrega de los pedidos pendientes.

La molestia entre los abonados comenzó desde que se informó que varios de ellos tendrían que esperar meses para recibir su uniforme. La noticia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde incluso algunos aficionados amenazaron con presentar quejas ante la PROFECO contra Chivas y Nike. En ciertos casos, la fecha estimada de entrega aparece hasta febrero, es decir, cuando ya habrá transcurrido buena parte del siguiente torneo, algo que muchos consideran completamente inaceptable.

Por ahora, la venta física del nuevo uniforme ya comenzó en diversas tiendas especializadas y muchos aficionados han aprovechado para comprarlo con la ilusión de estrenarlo durante el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026. Sin embargo, los abonados continúan sin una solución definitiva y todo indica que deberán seguir esperando hasta que Chivas emita un nuevo comunicado sobre el proceso de entrega.

Aficionados de Chivas piden una versión de manga larga del nuevo jersey

Otro de los temas que ha generado conversación entre la afición rojiblanca es la ausencia de una versión oficial de manga larga. Los jerseys Nike que actualmente se encuentran a la venta solo están disponibles con manga corta, algo que decepcionó a un sector de seguidores acostumbrado a las versiones que anteriormente ofrecía Puma. Sin embargo, al conocer que Nike suele fabricar jerseys de manga larga únicamente para algunos de sus clubes más importantes, como el Barcelona, muchos aficionados comenzaron a pedir que Chivas también reciba ese mismo trato y pueda contar próximamente con una versión oficial de manga larga.