La nueva etapa de Chivas con Nike apenas está comenzando, pero no lo está haciendo de la mejor manera. La marca estadounidense asumió el patrocinio deportivo del Rebaño Sagrado para esta temporada, aunque el retraso en la producción de los jerseys destinados a la venta al público ha provocado que el uniforme todavía ni siquiera sea presentado de manera oficial. De hecho, el Guadalajara aún no ha podido utilizar su nueva indumentaria en los partidos de pretemporada, una situación que ha generado incertidumbre entre los aficionados.

Sin embargo, si hay algo en lo que prácticamente toda la afición rojiblanca coincide es en la calidad de los diseños que se han filtrado hasta el momento. Tanto los jerseys que se han dado a conocer de manera extraoficial como la ropa de entrenamiento presentada en las últimas semanas han recibido comentarios muy positivos. No obstante, una nueva prenda de Nike salió a la luz y rápidamente dividió las opiniones, ya que su diseño es mucho más extravagante de lo que muchos esperaban.

La cuenta especializada en Chivas @SkywalkerGDL, la misma que anteriormente filtró con éxito los nuevos jerseys del club, reveló ahora el uniforme pre-match que utilizará el Guadalajara durante la temporada 2026/2027. Es decir, la playera que los futbolistas vestirán exclusivamente durante el calentamiento previo a cada partido. El diseño destaca por una serie de líneas superpuestas en color rojo, blanco y azul, los colores tradicionales del club, pero incorporando además detalles en tono dorado, lo que le da una apariencia muy distinta a la habitual.

Como era de esperarse, las respuestas y publicaciones citadas no tardaron en llenarse de opiniones encontradas. Mientras que muchos aficionados aseguraron que el diseño era “una belleza” y celebraron que Nike apostara por algo fuera de lo común, otros consideraron que la playera era demasiado llamativa e incluso la calificaron como muy fea, incluyendo algunos seguidores que admitieron que, pese a gustarles ciertos detalles, el resultado final no terminó por convencerlos. Lo único indiscutible es que esta prenda no dejó a nadie indiferente, exactamente el efecto que suelen buscar este tipo de diseños.

Al igual que ocurrirá con el nuevo uniforme oficial para el Apertura 2026, todo apunta a que este mismo sábado Chivas estrenará esta llamativa playera durante el calentamiento previo al encuentro frente a Toluca. Será la primera oportunidad para verla en acción sobre el terreno de juego, aunque todavía habrá que esperar la confirmación oficial por parte del club y de Nike para conocer si también estará disponible para la venta al público, especialmente para aquellos aficionados a quienes sí les conquistó este atrevido diseño.

¿Cuándo iniciará la venta oficial de los nuevos jerseys Nike de Chivas?

Hasta el momento ni Chivas ni Nike han anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de la nueva colección. Sin embargo, la cuenta @SkywalkerGDL asegura que la presentación y el inicio de la venta están programados para el próximo 16 de julio a las 8:45 de la mañana, una fecha que resulta lógica considerando que la intención sería que los aficionados ya puedan adquirir su jersey antes del debut del Guadalajara en la Jornada 1, programado para el sábado 18, quedando por definirse es si la venta arrancará únicamente en línea, en las tiendas oficiales o también directamente en el Estadio Akron.