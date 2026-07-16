Chivas y Nike presentaron los primeros uniformes de su nueva alianza, con un diseño que recupera elementos históricos del Rebaño y apuesta por una imagen renovada para el Apertura 2026.

Chivas y Nike revelaron oficialmente los uniformes de local y visitante que utilizará el Guadalajara durante el Apertura 2026, los primeros desde que ambas marcas anunciaron su alianza multianual. La colección representa el punto de partida del proyecto denominado Futuro Sagrado, con diseños que buscan equilibrar la tradición rojiblanca con una imagen renovada para la nueva etapa del club.

La camiseta de local apuesta por una línea mucho más clásica que la que mostraron algunos de los uniformes recientes del Rebaño. El diseño recupera las tradicionales cinco franjas rojas sobre fondo blanco y elimina elementos visuales más cargados para priorizar una estética limpia. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el regreso del cuello tipo polo, una característica asociada a varias camisetas recordadas por la afición rojiblanca y que Nike decidió rescatar como homenaje a la historia del club.

@Chivas

Por su parte, el uniforme de visitante presenta una propuesta completamente diferente. Sobre una base predominantemente blanca, incorpora un efecto degradado en tonos rojiazules que aparece en el escudo, el logotipo de Nike, los patrocinadores y los elementos de personalización. El resultado es una camiseta más moderna y arriesgada que busca representar la visión de futuro que la marca estadounidense pretende transmitir en esta nueva etapa junto al Guadalajara.

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Más allá de las camisetas, Nike también desarrolló elementos exclusivos para esta alianza. Entre ellos destaca un nuevo logotipo tipográfico inspirado en la figura del chivo, con detalles que evocan los cuernos del símbolo más representativo de la institución. Además, los nombres y números de los jugadores contarán con una tipografía personalizada, diseñada a partir de referencias del diseño gráfico mexicano para reforzar la identidad cultural del club.

La colección también incorpora diversos guiños a la historia de Chivas y a su vínculo con Guadalajara. Según explicó la marca, tanto los uniformes como los elementos visuales complementarios fueron creados con la intención de mantener una conexión permanente con la ciudad, la afición y las tradiciones que han acompañado al equipo durante generaciones. Armando González, uno de los futbolistas que participó en la presentación, aseguró que el nuevo uniforme representa tanto el pasado como el futuro de la institución: “Este jersey honra la historia que nos trajo hasta aquí y el futuro que estamos decididos a construir”.

Imagen generada con IA Chat GPT.

El jersey de Chivas tendrá tecnología Aero-FIT

En el apartado tecnológico, Nike destacó la utilización de la tecnología Aero-FIT, diseñada para mejorar la ventilación y ayudar a los futbolistas a mantenerse frescos durante los partidos. Además, los gráficos están integrados directamente en el tejido para no afectar la transpirabilidad de la prenda.

Con estos uniformes, Chivas comenzará oficialmente una nueva etapa junto a la marca estadounidense, que tendrá su estreno en cancha el próximo 18 de julio durante el primer partido del Rebaño en el Apertura 2026. La venta anticipada arrancará el 16 de julio en los canales oficiales de Nike y del club, mientras que el lanzamiento global está programado para el 22 de julio.