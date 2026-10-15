Chivas comenzó hace unos meses una nueva etapa con Nike como su proveedor de uniformes y ropa deportiva para los próximos años, una alianza que generó grandes expectativas entre los aficionados rojiblancos. Aunque el inicio de esta relación ha tenido algunos problemas, especialmente por la falta de stock en distintas tiendas, lo cierto es que los primeros diseños recibieron una respuesta positiva por parte de la afición. Por ello, uno de los anuncios que más esperaban los seguidores del Guadalajara era la presentación de su tercer uniforme, una equipación que prometía ofrecer una propuesta diferente a las tradicionales playeras rojiblancas.

Durante los últimos días ya habían circulado algunas filtraciones que apuntaban a que el tercer uniforme de Chivas estaría inspirado en la cultura de la charrería, una de las tradiciones más representativas de México. Sin embargo, el Guadalajara finalmente presentó de manera oficial esta nueva equipación y mostró más detalles sobre el concepto detrás de su diseño. Con ello, el club confirmó los rumores y dejó ver una propuesta inédita para el Rebaño Sagrado, que busca combinar elementos de su identidad con una estética distinta a la de sus uniformes habituales.

Tal como se había anticipado, el nuevo tercer uniforme de Chivas tiene el negro como color predominante y utiliza detalles dorados que evocan los adornos tradicionales de un traje de charro. La presentación también reforzó esta conexión con la charrería, pues en lugar de mostrar únicamente a los jugadores con la equipación completa, se utilizaron distintos elementos característicos de esta tradición mexicana. De esta manera, Nike y el Guadalajara apostaron por un concepto que busca rendir homenaje a las raíces culturales del club, sin renunciar a una imagen moderna y diferente a la de sus anteriores diseños.

Otro detalle interesante está en la distribución de los patrocinadores y el escudo, que se adaptaron a la propuesta visual de esta playera. El logotipo de Amazon Prime aparece en el lado izquierdo del pecho, mientras que el escudo retro del Club Unión se ubica en el centro, una decisión que le da un aspecto diferente al uniforme. Por su parte, el patrocinio de Caliente aparece ligeramente más abajo de lo habitual, debajo de la franja decorativa inspirada en la charrería. Así, el Guadalajara encontró una manera de integrar los compromisos comerciales del club sin quitarle protagonismo al concepto que distingue a esta nueva equipación.

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Por ahora, los aficionados tendrán que esperar para conocer el precio oficial y la fecha en que comenzará la venta del tercer uniforme de Chivas. Sin embargo, la primera impresión de la afición ha sido favorable, especialmente por la combinación del negro, el dorado y los elementos tradicionales mexicanos. Ahora, el siguiente paso será conocer cuándo podrá adquirirse de manera oficial, pues el interés que ha despertado el diseño podría convertirse en una nueva prueba para la distribución de los productos de Nike y el Rebaño Sagrado.

Afición aprovecha para reclamar a Chivas y Nike por la falta de jerseys

Aunque la presentación del tercer uniforme recibió comentarios positivos, el anuncio también sirvió para que varios aficionados reclamaran uno de los principales problemas de esta nueva etapa entre Chivas y Nike: la falta de existencias de las playeras de local y visitante. Los seguidores aprovecharon la publicación para pedir que la nueva equipación sí llegue a las tiendas en cantidades suficientes, pues consideran que de poco sirve presentar un diseño atractivo si después no está disponible para quienes quieren comprarlo.