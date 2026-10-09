Se dieron a conocer fotografías reales de la que será la tercera equipación del Rebaño Sagrado.

Chivas y Nike han iniciado su relación comercial de forma importante con los lanzamientos de jerseys que han gustado entre los aficionados rojiblancos, por lo que ahora estarían por anunciar la tercera indumentaria del Rebaño, aunque las redes sociales ya hicieron de las suyas y se les adelantaron.

Desde hace varios días se dio a conocer una filtración de la que apuntaba a ser la tercera indumentaria del Guadalajara que sería en negro con vivos en dorado en el pecho, en donde la principal peculiaridad sería la reutilización del escudo retro de la institución cuando todavía se llamaba Club Unión.

Sin embargo, en horas recientes se ha confirmado que esta indumentaria ya se estaría poniendo a la venta en Estados Unidos, por lo que la cuenta de la Asociación de Coleccionistas de Jerseys del Guadalajara presumió fotografías de dicha prenda con las etiquetas.

Esta tercera equipación del chiverío será negra con vivos en dorado en el pecho y el cuello, en donde al igual que la prenda de local, contará con cuello polo en dos diferentes tonalidades. Sin embargo, el principal cambio es que el escudo del equipo estará en el centro del pecho, mientras que la marca Amazon Prime pasará al lado izquierdo.

¿Cuándo estrenará Chivas su tercera indumentaria?

La realidad es que ni Chivas ni Nike han dado su postura al respecto tras la filtración del nuevo jersey de la institución tapatía, por lo que se desconoce cuándo podrían estrenarla, ya que con Puma la tercera indumentaria solía presentarse para los torneos de Clausura, situación que cambiaría con la empresa de la palomita.

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Aficionados de Chivas están inconformes con Nike

La marca de la palomita ha registrado muchas dificultades para poder abastecer las nuevas indumentarias del Guadalajara en todos los rincones del país, por lo que los aficionados siguen reportando desabasto de los jerseys oficiales de juego que se lanzaron en el mes de julio, ocasionando inconformidad entre los aficionados.