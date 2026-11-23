Finalmente, el Guadalajara cerró como superlíder de la tabla general de posiciones tras superar por 1-0 a Cruz Azul y enfrentará a Pachuca por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. De esta manera, en Rebaño Pasión repasamos cómo, dónde, cuándo y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO la ida en el Estadio Hidalgo.

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El equipo de Gabriel Milito sabía muy bien que necesitaba al menos un empate para ser segundo y mantener la ventaja deportiva en la primera serie como en una eventual Semifinal de la Fiesta Grande. Sin embargo, la victoria de ayer le dio el primero al conjunto rojiblanco de cerrar siempre de local cada llave.

El próximo rival de Chivas será un Pachuca que tuvo un enorme cierre en la fase regular para ser octavo en la tabla general de posiciones. Los dirigidos por Benjamín Mora no pierden desde la jornada 13 del Apertura a manos de Cruz Azul por 2-1 y arrastran cuatro victorias consecutivas frente a América, Tigres, Atlas y Toluca.

Chivas superó a Cruz Azul y enfrentará a Pachuca en la Liguilla.

Photo: IMAGO7

¿Cuándo y dónde juegan Pachuca vs. Chivas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026?

El juego entre Pachuca y Chivas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla se llevará adelante el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo. El mismo comenzará a disputarse a las 19:00 del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Pachuca vs. Chivas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026?

La ida entre Pachuca y Chivas por los Cuartos de Final de la Liguilla se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO bajo Fox y Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Hidalgo.

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Los números de Gabriel Milito ante Pachuca