Chivas y Cruz Azul protagonizaron un duelo de poder a poder en la jornada 17 en donde el Rebaño derrotó por marcador de 1-0 a La Máquina en la cancha del Estadio Akron quedándose con el liderato del Apertura 2026, resultado que caló en el orgullo celeste, aunque a su entrenador, Joel Huiqui, no le quedó más que admitir que el Rebaño fue mejor.

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El entrenador celeste admitió que no se marchó feliz del Estadio Akron debido a que sí querían asegurar el liderato del torneo, pero está consciente de que el Guadalajara es uno de los rivales más poderosos de todo el futbol mexicano, por lo que solo le restó admitir y reconocer que el Rebaño merecía ser el líder general de la fase regular.

"Nos enfrentamos a rivales que nos presentaban diferentes complejidades y logramos sortear a algunos y a otros no los ajustamos. Me deja una sensación no feliz, porque nos hubiera encantado poder cerrar de una mejor manera, sobre todo con el liderato. Hoy nos enfrentamos a un buen rival y es un rival de Liguilla, está merecidamente en el primer lugar", declaró el entrenador del conjunto cementero.

Joel Huiqui sueña con reencontrarse con Chivas en Liguilla

Sin embargo, Joel Huiqui ha dejado en claro que la rivalidad entre el Guadalajara y La Máquina se mantiene más viva que nunca, por lo que admitió que confía reencontrarse con el Rebaño en las próximas semanas, ya en la Liguilla del futbol mexicano.

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"Este partido representa un partido de Liguilla, representa a un rival al que seguramente nos encontraremos más adelante. En la dinámica del partido, nos hubiera gustado poder resolver antes situaciones en el primer tiempo, que no logramos hacerlo. Corregimos en el segundo tiempo, y creo que el equipo equilibró la balanza. Intentó proponer mucho mejor y hacer una presión un poquito más alta", concluyó el timonel.

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¿Cuándo podrían reencontrarse Chivas y Cruz Azul en Liguilla?

Recientemente se confirmaron los cruces para disputar los Cuartos de Final del Apertura 2026, en donde debido a la posición en la tabla de Chivas y Cruz Azul, es imposible que ambos clubes se enfrenten en Semifinales, por lo que en caso de reencontrarse en este semestre deberá ser solamente en la Final por el título, en donde la Ida sería en el Estadio Azteca y la Vuelta en el Estadio Akron.