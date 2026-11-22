Chivas regresa a la cancha del Estadio Akron con la consigna de conseguir el triunfo que le permita escalar a la cima de la tabla de posiciones; sin embargo, enfrente estará el Cruz Azul, equipo que no quiere perder esa posición de privilegio en el Apertura 2026.

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Chivas vs. Cruz Azul: EN VIVO

Lo más destacado del Chivas vs. Cruz Azul

Convocatoria de Chivas

- Raúl Rangel

- Oscar Whalley

- Diego Campillo

- Luis Rey

- José Castillo

- Daniel Aguirre

- Miguel Gómez

- Bryan González

- Richard Ledezma

- Omar Govea

- Rubén González

- Brian Gutiérrez

- Kevin Castañeda

- Efraín Álvarez

- Hugo Camberos

- Jonathan Pérez

- Roberto Alvarado

- Santiago Sandoval

- Jordan Carrillo

- Ricardo Marín

- Ángel Sepúlveda

- Jesús Hernández

Vestidor listo

Alineación de Chivas

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Richard Ledezma

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

DT: Gabriel Milito

Así llegó Chivas al Estadio Akron