Chivas regresa a la cancha del Estadio Akron con la consigna de conseguir el triunfo que le permita escalar a la cima de la tabla de posiciones; sin embargo, enfrente estará el Cruz Azul, equipo que no quiere perder esa posición de privilegio en el Apertura 2026.
Chivas vs. Cruz Azul: EN VIVO
Lo más destacado del Chivas vs. Cruz Azul
Convocatoria de Chivas
- Raúl Rangel
- Oscar Whalley
- Diego Campillo
- Luis Rey
- José Castillo
- Daniel Aguirre
- Miguel Gómez
- Bryan González
- Richard Ledezma
- Omar Govea
- Rubén González
- Brian Gutiérrez
- Kevin Castañeda
- Efraín Álvarez
- Hugo Camberos
- Jonathan Pérez
- Roberto Alvarado
- Santiago Sandoval
- Jordan Carrillo
- Ricardo Marín
- Ángel Sepúlveda
- Jesús Hernández
Vestidor listo
Alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Richard Ledezma
- Bryan González
- Omar Govea
- Fernando González
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval
- DT: Gabriel Milito
Iniciá sesión para unirte a la discusiónIniciar sesión