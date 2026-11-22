El Apertura 2026 está llegando a su fin, por lo que tras los partidos de la jornada 17 la Liguilla continúa tomando forma, en donde Chivas ya aseguró que no saldrá del top 3 de la fase regular pese a que todavía le falta disputar su último partido contra el Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron.

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Hasta este sábado 21 de noviembre se disputaron siete partidos de la última jornada del futbol mexicano, en donde los clubes que se han acomodado en los lugares 4, 5, 6, 7 y 8 de la tabla de posiciones han quedado definidos, por lo que el duelo entre el Guadalajara y La Máquina definirá los cruces.

En el momento de la redacción de esta nota, el chiverío permanece en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos, detrás de Cruz Azul que está en primer lugar con 32 unidades y posteriormente está el América que llegó a 31 puntos tras empatar con Tigres en la cancha del Estadio Universitario.

Hasta este momento, Chivas debería reencontrarse con Matías Almeyda en los Cuartos de Final de la Liga MX, debido a que los Rayados de Monterrey se instalaron en el sexto lugar tras su victoria sobre los Pumas al registrar 27 puntos.

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Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

POSICIÓN CLUB DIFERENCIA

DE GOLES PUNTOS 1 Cruz Azul 11 32 2 América 15 30 3 Chivas 11 30 4 Atlas -3 28 5 Toluca 12 27 6 Monterrey 4 27 7 León 3 26 8 Pachuca 11 25

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.