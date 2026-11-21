Luis Romo se ha convertido en el capitán de Chivas y en el referente en la defensiva en el esquema táctico que propone Gabriel Milito; sin embargo, con la próxima apertura del mercado de fichajes, los rumores han comenzado a aparecer en el horizonte del Rebaño, en donde uno de los que más revuelo ha causado es el de Luis Romo, quien ha sido vinculado para regresar a Cruz Azul.

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Desde hace algunos días ha comenzado a circular la versión de que La Máquina estaría interesada en recuperar los servicios del Tanque para el próximo Clausura 2027, en donde estarían dispuestos a proponer un intercambio por Jeremy Márquez.

Sin embargo, el reportero de Vamos Azul, Gerardo González, consultó con el representante de Luis Romo para saber si existe dicha posibilidad, en donde el agente admitió desconocer cualquier tipo de interés o acercamiento del conjunto celeste, además de confirmar que el futbolista se encuentra feliz en el Guadalajara, lo que complicaría drásticamente cualquier probabilidad de negociación en el corto plazo.

Hay que recordar que desde su llegada, Luis Romo fue recibido como una estrella en la Perla de Occidente, por lo que se le dio un contrato a largo plazo y se le mejoraron las condiciones económicas que registraba en Cruz Azul, por lo que la escuadra de La Noria debería hacer una oferta importante para poder seducirlo.

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Los factores que complican la llegada de Jeremy Márquez a Chivas

Independientemente de que Luis Romo no tiene intenciones de abandonar al Guadalajara, la realidad es que la llegada de un futbolista como Jeremy Márquez luce poco viable , sobre todo porque es un elemento que se ha caracterizado por manifestar su antipatía contra el Rebaño por su origen en el Atlas, además de que el Tanque es el futbolista referente en el esquema de Gabriel Milito desde que llegó al Rebaño en el verano del 2025.

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¿Cómo se dio la llegada de Luis Romo a Chivas?

Cruz Azul estaba obsesionado con fichar a Jesús Orozco Chiquete; sin embargo, los capitalinos se negaron a pagar la cláusula de rescisión del futbolista que estaba cotizada en 11 millones de dólares, por lo que la dirigencia cementera metió la carta de Luis Romo en la negociación, disminuyendo así la cifra a 5 millones de dólares que ingresaron a las arcas de las Chivas.