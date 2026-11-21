El momento más esperado del torneo por fin ha llegado y Chivas ya no tiene ningún tipo de margen de error en el Apertura 2026, por lo que el primer duelo de Liguilla que encarará la escuadra comandada por Gabriel Milito será contra Cruz Azul por el primer lugar de la Liga MX en la jornada 17 de la Liga MX.

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Después del parón por la Fecha FIFA, el Guadalajara ha tenido tiempo de trabajar internamente y preparar su participación en la Fase Final, misma que arrancará de manera inmediata tras el duelo contra la Máquina, por lo que será importante derrotar a los celestes para escalar en la tabla de posiciones y con ello garantizar el jugar los duelos de Vuelta de la Liguilla en casa, además de contar con el criterio del gol de visitante.

Sin embargo, la prueba no será sencilla, ya que los cementeros registran una importante tendencia sin perder frente al chiverío desde que llegó Gabriel Milito , además de que para ellos también es importante conseguir el triunfo para no verse sorprendidos y descender peldaños en la tabla de posiciones del futbol mexicano.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2026?

El último duelo de la fase regular del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre desde la cancha del Estadio Akron, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

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Gabriel Milito lleva seis juegos sin vencer a Cruz Azul

Photo: Gabriel Milito lleva seis juegos sin vencer a Cruz Azul

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 será transmitido en exclusiva por la señal de Amazon Prime, por lo que no contará con una opción gratuita para los seguidores rojiblancos; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.