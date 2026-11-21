Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición de Chivas, no solamente por su gran carisma y personalidad fuera de las canchas , sino también porque el Piojo es uno de los jugadores más talentosos e importantes que tiene actualmente el Guadalajara. Y es que el atacante mexicano ha demostrado que puede desempeñarse en diferentes posiciones del terreno de juego, adaptándose a las necesidades de sus entrenadores y convirtiéndose en una pieza fundamental para el funcionamiento colectivo. Sin embargo, durante el entrenamiento más reciente del Rebaño Sagrado sorprendió a todos al demostrar que también tiene habilidades en una posición completamente diferente a las que acostumbra ocupar.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Y es que, aunque Roberto Alvarado puede jugar como extremo, mediapunta e incluso participar en funciones más defensivas cuando el equipo lo necesita, una de las posiciones donde nadie esperaba verlo era precisamente como portero. Sin embargo, el futbolista rojiblanco decidió ponerse los guantes durante una de las prácticas del Guadalajara y terminó protagonizando una jugada que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Lejos de limitarse a colocarse debajo de los tres palos para divertirse con sus compañeros, el Piojo se lució con una espectacular atajada que sorprendió por sus reflejos y capacidad de reacción, demostrando que su talento no se limita únicamente a lo que puede hacer con el balón en los pies.

Todo quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde se observa a Roberto Alvarado defendiendo la portería durante el entrenamiento de Chivas de este viernes. Y es que este tipo de dinámicas son bastante comunes en las prácticas de los equipos profesionales, pues los jugadores suelen intercambiar posiciones para divertirse y relajarse durante algunos ejercicios. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el Piojo terminara realizando una intervención tan llamativa. Ante un disparo realizado con bastante potencia, Alvarado reaccionó rápidamente y prácticamente voló para detener el balón, provocando sorpresa entre quienes observaron la jugada y dejando una divertida imagen para los seguidores del Guadalajara.

Por supuesto, esto no significa que Roberto Alvarado vaya a competir con Raúl Rangel por la titularidad en la portería de Chivas, pues su posición natural está en el ataque y es ahí donde Gabriel Milito necesita aprovechar sus principales cualidades. Sin embargo, la jugada también recordó una situación que puede presentarse durante cualquier partido profesional: que un equipo se quede sin portero disponible después de una expulsión o lesión cuando ya utilizó todos sus cambios. De hecho, hace algunos años Erick Gutiérrez tuvo que colocarse bajo los tres palos durante un encuentro del Guadalajara, por lo que no sería la primera vez que un futbolista de campo se viera obligado a asumir esa responsabilidad en una situación de emergencia.

PUBLICIDAD

Roberto Alvarado protagonizó un divertido comercial.

En ese sentido, saber que Roberto Alvarado tiene buenos reflejos y cierta capacidad para defender la portería podría resultar útil para Chivas en una circunstancia extraordinaria, especialmente porque el Piojo acostumbra disputar prácticamente todos los partidos y permanecer en el terreno de juego durante muchos minutos. Aunque evidentemente una atajada durante un entrenamiento no lo convierte en un guardameta profesional, sí demuestra que podría ser una alternativa improvisada si alguna situación inesperada dejara al equipo sin opciones. Sin embargo, lo ideal para el Guadalajara es que nunca tenga que recurrir a esta solución y pueda seguir contando con Raúl Rangel u Óscar Whalley para proteger su portería, mientras Alvarado continúa concentrándose en generar oportunidades y marcar diferencias en el ataque.

PUBLICIDAD

Roberto Alvarado está llamado a ser jugador clave de Chivas en la próxima Liguilla

Más allá de su divertida actuación como portero, Roberto Alvarado está llamado a convertirse en uno de los futbolistas más importantes del Guadalajara durante la Liguilla del Apertura 2026, especialmente porque su experiencia, creatividad y capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones representan herramientas fundamentales para Gabriel Milito. Y es que el Piojo ha demostrado que puede generar peligro tanto mediante sus pases como con sus movimientos sin balón, además de aportar equilibrio al funcionamiento colectivo. Por eso, Chivas necesitará que Alvarado llegue en su mejor nivel a los partidos decisivos del campeonato, comenzando por el enfrentamiento de este domingo contra Cruz Azul, donde el Rebaño Sagrado buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita mejorar su posición en la Tabla General y llegar con mayor confianza a los Cuartos de Final.