Si hay un futbolista que está viviendo de uno de sus mejores torneos con Chivas, ese es Roberto Alvarado, quien se ha consolidado como el principal referente ofensivo del equipo de Gabriel Milito durante el Apertura 2026. El Piojo no solamente ha destacado por su capacidad para marcar goles y generar oportunidades, sino también por la inteligencia con la que interpreta cada jugada, sus conducciones y la facilidad que tiene para superar rivales. De hecho, sus cinco anotaciones y dos asistencias lo convierten en uno de los jugadores más productivos del Guadalajara, aunque su verdadera importancia dentro del funcionamiento rojiblanco va mucho más allá de las estadísticas tradicionales.

Hasta la Jornada 15 del campeonato, Roberto Alvarado ha disputado 14 partidos, todos como titular, acumulando 1,260 minutos sobre el terreno de juego. Esto significa que el futbolista ha completado todos los encuentros en los que participó, perdiéndose únicamente el compromiso de la Jornada 10 contra Querétaro debido a su convocatoria con la Selección Mexicana. Durante ese periodo, el Piojo ha registrado cinco goles, dos asistencias y 28 disparos, por lo que participa directamente en una anotación aproximadamente cada 180 minutos y marca un gol cada 252 minutos. Estos números reflejan la regularidad que ha conseguido mantener y explican por qué se ha convertido en uno de los futbolistas indispensables para Gabriel Milito.

Además, Alvarado comparte el liderato de goleo de Chivas con Ricardo Marín y Santiago Sandoval, quienes también acumulan cinco anotaciones en el Apertura 2026. Entre los tres futbolistas han conseguido 15 de los 25 goles que ha marcado el Guadalajara durante el campeonato, es decir, el 60 por ciento de toda la producción ofensiva del equipo. Sin embargo, existe una diferencia importante en el caso del Piojo, pues su influencia no depende únicamente de aparecer dentro del área para definir las jugadas. Sus conducciones entre líneas, cambios de ritmo y capacidad para encontrar compañeros en posiciones ventajosas lo convierten también en uno de los principales generadores de peligro del Rebaño Sagrado.

Otra de las características que hacen tan importante a Roberto Alvarado es su enorme versatilidad táctica, pues Gabriel Milito puede utilizarlo prácticamente en cualquier posición del mediocampo y el ataque. Aunque su posición natural es la de extremo derecho, el futbolista también puede desempeñarse como mediapunta, enganche, carrilero e incluso participar en zonas más retrasadas para ayudar en la construcción del juego. Además, el Piojo también aporta muchísimo durante la presión alta y las recuperaciones de balón, dos aspectos fundamentales dentro de la propuesta futbolística del entrenador argentino. Por eso, incluso cuando no consigue marcar o asistir, su presencia sigue siendo determinante para que el Guadalajara pueda mantener su funcionamiento ofensivo.

Por si fuera poco, Roberto Alvarado está a solamente un gol de igualar su mejor registro goleador en un torneo corto con Chivas, pues durante el Apertura 2023 consiguió marcar seis anotaciones y actualmente acumula cinco, todavía con dos jornadas pendientes en la fase regular. Además, el Piojo ha conseguido una marca de regularidad bastante interesante, pues ha logrado anotar al menos un gol en cada uno de sus diez torneos como futbolista del Guadalajara, lo que demuestra que su importancia no es producto de una buena racha aislada, sino de una evolución constante que lo ha llevado a convertirse en uno de los jugadores más completos y determinantes del plantel rojiblanco.

Roberto Alvarado se ha convertido también en pieza clave de la Selección Mexicana y fue convocado contra Jamaica

El gran momento de Roberto Alvarado tampoco ha pasado desapercibido en la Selección Mexicana, pues Rafael Márquez volvió a incluir al Piojo en la convocatoria del Tri para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. El futbolista rojiblanco se ha convertido en una de las opciones más importantes del combinado nacional gracias a su experiencia, versatilidad y capacidad para participar tanto en la creación como en la definición de las jugadas, algo que quedó más que en evidencia en el Mundial, donde fue uno de los jugadores más creativos en el torneo,