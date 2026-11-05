La Selección Mexicana volverá a la actividad durante la Fecha FIFA de noviembre para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde el Tri enfrentará a Jamaica en una eliminatoria de ida y vuelta que comenzará el próximo sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston. Posteriormente, el conjunto dirigido por Rafael Márquez recibirá a los caribeños el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Por eso, existía mucha expectativa alrededor de la convocatoria del entrenador mexicano, especialmente porque se anticipaban varias sorpresas y oportunidades para futbolistas que han destacado durante las últimas semanas.

Finalmente, la espera terminó y la Selección Mexicana ya tendría lista su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, la cual fue filtrada por TUDN, confirmando que Chivas vuelve a convertirse en la principal base del equipo nacional. Y es que el Guadalajara aportará cinco futbolistas al conjunto dirigido por Rafael Márquez, convirtiéndose en el club con mayor representación dentro de la lista. Esta situación refleja el buen momento que atraviesa el Rebaño Sagrado durante el Apertura 2026, pero también el crecimiento individual de varios elementos bajo las órdenes de Gabriel Milito. Además, la presencia de tantos rojiblancos demuestra que el proyecto deportivo del Guadalajara continúa aportando talento importante al fútbol mexicano, tanto en jugadores consolidados como en jóvenes que comienzan a ganar protagonismo.

En la portería aparece Raúl Rangel, quien se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes de la Selección Mexicana y apunta a mantenerse como titular durante los próximos compromisos. El Tala ha conseguido sostener un nivel extraordinario con Chivas, destacando tanto por sus atajadas como por su capacidad para participar en la salida de balón. Por otra parte, en la defensa también fue convocado Diego Campillo, un futbolista que ha llamado especialmente la atención de Rafael Márquez. De acuerdo con diferentes reportes, el entrenador del Tri considera que Campillo tiene características similares a las que él mismo mostraba durante su etapa como jugador, especialmente por su inteligencia táctica, capacidad para anticipar y facilidad para iniciar jugadas desde el fondo.

Otro de los futbolistas rojiblancos que aparece en la convocatoria es Luis Romo, quien curiosamente fue incluido en la lista como mediocampista y no como defensor, posición en la que Gabriel Milito lo ha utilizado habitualmente durante su etapa con el Guadalajara. Esta decisión podría indicar que Rafael Márquez pretende aprovecharlo en una función diferente, con mayor participación en la organización del juego y la distribución del balón. De hecho, Romo ya había desempeñado un papel similar durante su etapa en la Selección Mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre, por lo que no sería extraño verlo nuevamente como uno de los encargados de conectar la defensa con el ataque durante los enfrentamientos contra Jamaica.

Finalmente, en el ataque aparecen Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, dos futbolistas que se han convertido en piezas fundamentales para Gabriel Milito durante el Apertura 2026. En el caso del Piojo, su experiencia y calidad lo han consolidado como un titular prácticamente indiscutible en Chivas, por lo que también apunta a tener un papel importante dentro del esquema de Rafael Márquez. Por su parte, Sandoval recibe una oportunidad especialmente valiosa después de sus buenas actuaciones con el Guadalajara, donde ha demostrado que puede desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas. Aunque todavía tendrá que ganarse sus minutos, el joven canterano podría convertirse en un revulsivo interesante para la Selección Mexicana, aprovechando su movilidad, versatilidad y capacidad para generar peligro.

Los canteranos de Chivas en Europa también fueron convocados a Selección Mexicana

Pero la presencia rojiblanca en la convocatoria no termina con los cinco futbolistas que actualmente forman parte del Guadalajara, pues Rafael Márquez también decidió llamar a Armando González y Mateo Chávez, dos canteranos de Chivas que ahora continúan sus carreras en el fútbol europeo. La Hormiga tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad goleadora después de sus actuaciones con el Olympiacos en la Europa League, mientras que Mateo buscará aprovechar su experiencia internacional para competir por un lugar dentro del equipo nacional. De esta manera, son siete los futbolistas convocados que tienen una relación directa con el presente o la cantera del Rebaño Sagrado, una cifra que confirma la importancia que sigue teniendo el Guadalajara en la formación y consolidación de jugadores para la Selección Mexicana.