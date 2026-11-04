Raúl Rangel se perfila a ser el titular en la Selección Mexicana en la Nations Leagues. En medio de este contexto, Oswaldo Sánchez reaparece para defenderlo de las críticas.

En las próximas horas, la Selección Nacional de México dará a conocer la lista de convocados para los juegos ante Jamaica por la Nations League de la Concacaf. La semana previa a que vuelva a tener acción el Tri, Oswaldo Sánchez frenó ante la prensa y decidió defender a Raúl Rangel al señalar que la portería del conjunto nacional le pertenece a él. Mensaje directo para Rafa Márquez.

Los primeros cuatro partidos de Rafa Márquez en la dirección técnica de la Selección Nacional de México dejaron un saldo de dos empates y dos derrotas ante Chile y Estados Unidos. Frente al equipo de Mauricio Pochettino, el portero del Guadalajara fue el principal responsable de dos de los tres goles que recibió el Tri en Estados Unidos.

En la previa a una nueva fecha FIFA, la prensa americanista y anti-Chivas comenzó a lanzar críticas contra Raúl Rangel al señalar que no debe seguir como titular. Quien se encargó de defender al portero rojiblanco fue Oswaldo Sánchez para dejar en claro que él tiene que seguir al frente de la portería de la Selección Mexicana.

Oswaldo Sánchez defendió al Tala Rangel. (Foto: IMAGO7)

“En la portería demostró Rangel, en el Mundial tuvo una situación destacada. El indiscutible es Tala, Malagón ya se recuperó de su lesión y va a pelear”, comentó el exportero rojiblanco en referencia a las críticas que recibe el Tala.

La situación de Hugo Camberos en la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que no será tenido en cuenta por Rafa Márquez en la Selección Mexicana es Hugo Camberos, ya que fue citado por Alex Diego a la Sub-20. Es una decisión relevante para el atacante de Chivas porque se desempeña como revulsivo en la Liga MX, mientras que el Guadalajara da seguimiento a su participación en la gira que se llevará adelante por Chile.

¿Cuándo y dónde jugará Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a su par de Chile los próximos 13 y 16 de noviembre a las 12:00 del Centro de México en territorio andino. Para esta gira, Alex Diego decidió convocar a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Leonel Calderón, Diego Covarrubias, Gael García Ortega, Samir Inda y Hugo Camberos.