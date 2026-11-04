Uno de los jugadores de Chivas que ilusiona a toda la afición es sin duda Hugo Camberos. En medio este contexto, Rafa Márquez tomó importante decisión.

Uno de los jugadores que todo Chivas quiere ver más en el campo de juego es, sin duda, Hugo Camberos. En medio de este contexto, la joya rojiblanca recibió la confirmación de que Rafa Márquez decidió no convocarlo a la mayor, luego de que se confirmó que irá a la gira con el Tri Sub-20.

No hay ninguna duda de que el Rebaño Sagrado se alista de la mejor manera para un cierre de campeonato que tendrá una fecha FIFA en el medio. Por esta razón, se espera saber cuántos jugadores del Guadalajara van a ser convocados a la Selección Mexicana y cómo regresan, ya que Luis Romo volvió con una lesión y recién ante Atlante volvió a tener acción.

Mientras se espera saber la lista de convocados de Rafa Márquez, Hugo Camberos no formará parte de la selección mayor, ya que decidieron que vaya a la gira con el Tri Sub-20 por Chile. El extremo rojiblanco es uno de los ocho jugadores de Chivas citados por Alex Diego para enfrentar a su par chileno.

Hugo Camberos tendrá minutos con la Selección Mexicana Sub-20. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que es un hecho que Santiago Sandoval va a estar con la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la Nations League de la Concacaf. Sin duda, es llamativa la ausencia de la joya rojiblanca en la mayor, ya que puede asociarse bien y es un revulsivo como extremo que el Tri no tiene.

¿Cuándo y dónde jugará Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a su par de Chile los próximos 13 y 16 de noviembre a las 12:00 del Centro de México en territorio andino. Para esta gira, Alex Diego decidió convocar a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Leonel Calderón, Diego Covarrubias, Gael García Ortega, Samir Inda y Hugo Camberos.

Los números de Hugo Camberos