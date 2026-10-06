El entrenador de la Selección Mexicana está dando de qué hablar tras tomar una decisión que podría molestar a todos en el Guadalajara.

Rafael Márquez ha iniciado su etapa como entrenador de la Selección Mexicana de forma irregular; sin embargo, tomó una decisión que podría causar enojo en el interior de Chivas debido al desgaste al que sometió a Roberto Alvarado durante toda la Fecha FIFA.

El seleccionador nacional mandó a llamar a varios jugadores para su primera convocatoria; sin embargo, ha ratificado que una pieza inamovible e irremplazable en el esquema del Tricolor es el Piojo y la prueba es que lo hizo jugar en los cuatro partidos que disputó en esta Fecha FIFA.

México vs. Colombia

Roberto Alvarado fue de los primeros jugadores de Chivas que concentraron con la Selección Mexicana, por lo que fue titular y participó durante 74 minutos en el empate a un gol contra la Selección de Colombia, en donde tuvo una discreta participación por la banda derecha.

México vs. Perú

Para el segundo compromiso de la Fecha FIFA, Rafael Márquez decidió darle minutos a otros seleccionados, por lo que decidió mandar al terreno de juego al futbolista rojiblanco a partir del minuto 78, participando poco más de 12 minutos en el duelo contra Perú.

México vs. Estados Unidos

Para el compromiso contra Estados Unidos, Rafa Márquez volvió a recurrir al Piojo Alvarado como titular, cediéndole 81 minutos en ese partido hasta que fue reemplazado, por lo que el desgaste seguía siendo mayúsculo.

México vs. Chile

El futbolista con el dorsal ’25’ del Guadalajara volvió a ser utilizado como titular por Rafael Márquez en el partido contra Chile, en donde el objetivo del Káiser es conseguir un triunfo que le permita calmar las críticas tras el papelón mostrado frente a Estados Unidos.

¿Cuál es el problema de cara al Clásico Tapatío?

Roberto Alvarado ha sufrido mucho desgaste físico durante las semanas recientes, ya que participaría en los cuatro compromisos del Tricolor, sumando 167 en los primeros tres partidos más los que acumule contra Chile, por lo que evidentemente llegará mermado físicamente para el Clásico Tapatío contra Atlas.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.