La Selección Mexicana terminó su actividad oficial de 2026 con una clasificación bastante sufrida a las Semifinales de la Concacaf Nations League, pues el equipo de Rafael Márquez tuvo que disputar dos encuentros muy complicados contra Jamaica para conseguir su boleto al Final Four. Y es que, después de perder por marcador de 3-2 en Kingston, el Tri apenas consiguió imponerse por la mínima diferencia en Monterrey , avanzando gracias al criterio de goles como visitante. Sin embargo, el funcionamiento del combinado nacional provocó numerosos cuestionamientos hacia el Káiser, especialmente porque cuenta prácticamente con la misma base de futbolistas que consiguió realizar una destacada actuación en el Mundial de hace apenas unos meses.

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Ante esta situación, Rafael Márquez estaría buscando alternativas para mejorar el funcionamiento de la Selección Mexicana y conseguir que sus futbolistas tengan más tiempo de trabajo juntos. Sin embargo, una de las soluciones que estaría considerando podría generar bastante polémica entre los clubes de la Liga MX, pues consistiría en organizar concentraciones y partidos amistosos fuera de las ventanas internacionales establecidas por la FIFA. Y es que esta fue precisamente una de las decisiones más cuestionadas durante la etapa de Javier Aguirre, especialmente porque obligaba a los equipos mexicanos a liberar jugadores en momentos importantes de sus respectivos torneos. Cabe recordar que Chivas fue uno de los clubes más afectados por esta situación durante el campeonato anterior.

Rafa Márquez realizaría polémica convocatoria.

Photo: IMAGO7

De hecho, el periodista David Medrano reveló que Rafael Márquez solicitará autorización a los dueños de los clubes de la Liga MX para disputar un par de partidos amistosos durante enero de 2027, con la intención de contar con más tiempo para trabajar con sus futbolistas. Y es que, después de dirigir seis encuentros al frente del Tri, el entrenador mexicano considera necesario realizar ajustes para mejorar el funcionamiento colectivo. Sin embargo, el principal inconveniente es que estos compromisos se disputarían fuera de una Fecha FIFA, por lo que la Selección Mexicana tendría que conformarse con futbolistas que militan en la Liga MX. Por eso, la propuesta será presentada durante la Asamblea de Dueños del próximo mes, donde los dirigentes deberán decidir si autorizan la realización de estos encuentros.

Además, uno de los rivales que podría enfrentar México durante esta concentración extraordinaria sería Guatemala, selección dirigida por Luis Fernando Tena. De acuerdo con la información de David Medrano, el entrenador mexicano ya habría dado su aprobación para disputar este compromiso, pues también considera que sería una oportunidad importante para preparar a su equipo de cara a sus próximos desafíos internacionales. Sin embargo, la realización del encuentro todavía dependerá de que los propietarios de los clubes mexicanos acepten liberar a sus futbolistas fuera del calendario oficial de la FIFA, algo que podría generar diferencias entre los equipos que aportan más seleccionados. Por ahora, se trata de una propuesta que todavía necesita recibir autorización y no de partidos confirmados.

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En el caso del Guadalajara, Amaury Vergara ha mantenido una postura de apoyo incondicional hacia la Selección Mexicana, por lo que no sería extraño que Chivas estuviera dispuesto a colaborar nuevamente con el proyecto de Rafael Márquez. Sin embargo, también existe un antecedente que podría generar preocupación entre los aficionados rojiblancos, pues durante el torneo anterior las convocatorias fuera de Fecha FIFA terminaron afectando considerablemente al equipo. Y es que el Rebaño Sagrado llegó a perder hasta cinco futbolistas convocados durante la Liguilla, una situación que complicó la preparación de sus partidos más importantes. Por eso, aunque el Guadalajara buscará apoyar al Tri, también será fundamental encontrar un equilibrio para evitar que estas concentraciones terminen perjudicando nuevamente al equipo de Gabriel Milito.

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¿Qué jugadores de Chivas se han vuelto de importancia para Rafa Márquez y la Selección?

Actualmente, Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los futbolistas de Chivas que han conseguido mayor protagonismo con la Selección Mexicana, pues ambos han recibido oportunidades constantes y parecen mantenerse como elementos importantes dentro del esquema de Rafael Márquez. Además, Santiago Sandoval ha comenzado a levantar la mano como una alternativa ofensiva bastante interesante, especialmente después de las buenas sensaciones que dejó durante los encuentros contra Jamaica. Sin embargo, todavía existen dudas sobre la continuidad de Luis Romo y Diego Campillo en las próximas convocatorias, pues el capitán rojiblanco quedó fuera de la lista para el partido de Vuelta, mientras que Campillo no disputó un solo minuto durante la eliminatoria . Por eso, habrá que esperar para conocer qué futbolistas del Guadalajara serían considerados para una posible concentración en enero.