Chivas está por disputar su último partido de fase regular del Apertura 2026 cuando reciba al Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron como parte de las actividades de la jornada 17, duelo que es trascendental debido a que el Rebaño se juega la posibilidad de cerrar como líderes generales del campeonato, objetivo que se han trazado para este torneo.

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Aunque es evidente de que en todo el plantel hay exigencia de convertir este semestre en un sueño con la obtención del trofeo de campeón, habría un futbolista que tendría una carga más grande que el resto del plantel y se trataría de Ángel Sepúlveda.

El Cuate fue contratado con la consigna de redondear el ataque del Guadalajara, el cual contaba con el juvenil Armando González que estaba despuntando con una alta cosecha goleadora; sin embargo, desde que la Hormiga se fue, el veterano delantero no ha podido estar a la altura de las circunstancias para asumir esa responsabilidad ofensiva dentro del conjunto tapatío.

Y es que a lo largo de este Apertura 2026, el atacante de 35 años solamente ha podido colaborar en tres anotaciones, con un gol y dos asistencias en todo el torneo, por lo que la carga ofensiva ha recaído en jugadores como Ricardo Marín que ya tiene seis goles en el semestre, seguido de Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes tienen 5 dianas.

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Los números de Ángel Sepúlveda en Chivas

Ángel Sepúlveda solo ha anotado un gol en el Apertura 2026

Photo: Ángel Sepúlveda solo ha anotado un gol en el Apertura 2026

Cruz Azul y Atlas, las víctimas favoritas de Ángel Sepúlveda en Chivas

En casi un año en el que Ángel Sepúlveda ha jugado en Chivas, el delantero solamente ha anotado cinco goles; sin embargo, dichas anotaciones han sido en circunstancias importantes, ya que dos de esas dianas han sido contra Atlas y dos más al Cruz Azul. La diana restante se la marcó al Club León en el Clausura 2026.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.