Chivas se encuentra en la recta final del Apertura 2026, por lo que la directiva rojiblanca ha comenzado a hacer un corte de caja sobre el rendimiento de sus futbolistas, especialmente pensando en las posibles altas y bajas durante el mercado de invierno. Y es que, aunque Gabriel Milito ha conseguido mantener al Guadalajara entre los protagonistas del campeonato, hay algunas posiciones que necesitan reforzarse de cara al Clausura 2027, especialmente la delantera. Por eso, mientras continúan apareciendo nombres de posibles fichajes, también comienzan a surgir dudas sobre la continuidad de algunos atacantes que no han conseguido cumplir con las expectativas, entre ellos Ángel Sepúlveda.

Desde la salida de Armando González al Olympiacos, Chivas ha tenido problemas para encontrar a un delantero capaz de ofrecer la misma contundencia que tenía la Hormiga frente a la portería rival. Gabriel Milito ha utilizado principalmente a Ricardo Marín, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda, quienes han tenido oportunidades para demostrar que pueden convertirse en referentes del ataque rojiblanco. Sin embargo, ninguno ha conseguido replicar completamente la producción del canterano, y el caso más preocupante es precisamente el del Cuate, quien ha firmado un Apertura 2026 bastante decepcionante, especialmente si consideramos la experiencia que tiene en la Liga MX y las expectativas que existían sobre su rendimiento.

Ángel Sepúlveda no ha tenido un buen Apertura 2026.

Para empezar, Ángel Sepúlveda es el delantero que menos participación ha tenido con Chivas durante el presente Apertura 2026, aunque tampoco se puede decir que esté completamente borrado por Gabriel Milito. Y es que el Cuate ha disputado 11 encuentros en lo que va del campeonato, pero solamente cinco de ellos como titular, una cifra que demuestra que no ha conseguido ganarse un lugar fijo en el once inicial. Además, apenas acumula 433 minutos sobre el terreno de juego, una cantidad considerablemente menor a la de sus principales competidores por la posición, lo que refleja que el entrenador argentino ha preferido utilizar otras alternativas para intentar solucionar los problemas ofensivos del Guadalajara.

Sin embargo, lo más preocupante de Ángel Sepúlveda no es solamente la cantidad de minutos que ha recibido, sino su escasa producción ofensiva durante el Apertura 2026. El delantero apenas ha conseguido marcar un gol en todo el campeonato, una cifra que contrasta considerablemente con las seis anotaciones de Ricardo Marín y las cinco de Santiago Sandoval. Además, sus estadísticas avanzadas tampoco ofrecen un panorama demasiado alentador, pues el Cuate registra apenas 2.01 goles esperados (xG), lo que significa que incluso ha anotado menos de lo que sugeriría la calidad de sus oportunidades. Aunque sus minutos también han sido inferiores, estos números reflejan las dificultades que ha tenido para generar peligro y aprovechar las ocasiones que recibe.

Por si fuera poco, Ángel Sepúlveda también falló el único penal que ha cobrado durante el Apertura 2026 y acumula una tarjeta roja, dos situaciones que han complicado todavía más su rendimiento individual. Sin embargo, uno de los datos más preocupantes está en su capacidad para generar remates peligrosos, pues el Cuate registra apenas 0.3 disparos a puerta por partido. Esta cifra, la cual se ajusta a los minutos jugados, resulta especialmente llamativa porque incluso futbolistas que no son delanteros, como Bryan González (1.0), Jordan Carrillo (0.5) y Brian Gutiérrez (0.4), tienen mejores registros en ese apartado. De esta manera, el experimentado atacante no solamente ha tenido problemas para convertir goles, sino también para conseguir oportunidades claras de remate, algo que podría poner en duda su protagonismo dentro del proyecto rojiblanco.

Ángel Sepúlveda se quedaría en Chivas para el Clausura 2027 pensando en la Concachampions

A pesar de sus estadísticas poco convincentes, la continuidad de Ángel Sepúlveda en Chivas para el Clausura 2027 todavía podría ser una alternativa importante para Gabriel Milito, especialmente porque el Guadalajara tendrá que disputar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup durante el próximo semestre. Esto significa que el entrenador rojiblanco necesitará una plantilla amplia para afrontar la doble competencia, por lo que desprenderse de uno de sus delanteros podría resultar contraproducente si no consigue incorporar suficientes refuerzos. Además, la experiencia del Cuate podría ser útil como una opción de rotación, aunque difícilmente debería ser considerado la solución principal a los problemas de contundencia del equipo.