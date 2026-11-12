Este futbolista surgido de la cantera de los rojinegros y campeón con las Águilas,no tuvo más remedio que admitir la grandeza e importancia del Rebaño.

Chivas es el club más grande e importante de toda la Liga MX pese a que en América y Atlas traten de menospreciar a la escuadra rojiblanca y así lo demostró Juan Carlos Valenzuela, quien pese a que jugó en los dos grandes rivales del Rebaño, admitió públicamente la importancia del Rebaño en el futbol mexicano.

El Topo, quien debutó con el Atlas y posteriormente pasó a las filas del América, en donde logró ser campeón del futbol mexicano, fue cuestionado sobre Kevin Castañeda y su llegada al Guadalajara, en donde el exjugador aprovechó para admitir que pese a su corazón rojinegro y azulcrema, admite la importancia del chiverío.

“Ganando, creo que gana Kevin Castañeda. Porque estuvo en Toluca, vino a Xolos y tiene buenas temporadas y viene a Guadalajara. Yo, por más que no le vaya a Chivas o que jugué en Atlas y en América, pero es Guadalajara, uno de los equipos más importantes.

“Y creo que como jugador mexicano, si no estuviste en Atlas o América, obviamente debería ser un objetivo jugar en equipos importantes o que en este momento estén pelando con equipos que estén arriba o con equipos importantes del futbol mexicano”, declaró en entrevista en el podcast Lescals.

Los títulos de Chivas en la Liga MX

¿Cómo le ha ido a Kevin Castañeda?

El mediocampista que llegó como refuerzo al Guadalajara para este Apertura 2026 no ha tenido una adaptación como se esperaba al esquema de Gabriel Milito, ya que su participación ha sido escasa, y cuando tiene minutos no logra ser determinante como lo era en Xolos de Tijuana.

En este Apertura 2026 ha participado en 11 partidos, en donde solamente en dos ha sido titular y ha participado en 292 minutos, es decir, solamente el 20.28 por ciento de los minutos posibles.