El exportero del Guadalajara y del Tricolor reveló las razones por las que Rangel destaca sobre los demás porteros mexicanos, además de vislumbrarlo como el dueño de los tres postes durante al menos ocho años más.

La Selección Mexicana está viviendo un nuevo proceso con Rafael Márquez al frente, en donde todos los jugadores desean mostrarse y ganarse un lugar en el once estelar del Káiser rumbo al Mundial del 2030, en donde el portero de las Chivas, Raúl Rangel, sería el estelar en esa posición.

Pese a las equivocaciones que cometió en el partido contra Estados Unidos en la Fecha FIFA de septiembre, el Tala se mantiene como el mejor cancerbero mexicano de la actualidad, opinión que fue respaldada por el exportero del Rebaño, Luis Michel, quien considera que Rangel debería ser el titular en los procesos rumbo al Mundial del 2030 y del 2034.

“La realidad es que el Tala tiene grandes condiciones y lo ha demostrado en cada partido. Darle el seguimiento, ese proceso en esta nueva etapa vale la pena. Lo tenemos para que sea el titular no nada más en este proceso, sino en el siguiente por todas las condiciones que tiene, el talento, la capacidad y esperemos que muy pronto pueda emigrar para que vaya levantando más el nivel.

“Es lo que ha mostrado el Tala. Más que las atajadas, más que una buena jugada o un buen pase o una buena salida, es la confianza que él demuestra a todo el equipo. No es tanto porque sí, sacó una en el Mundial, sino que es lo que irradia, lo que transmite a sus compañeros”, explicó el canterano del Rebaño en ESPN.

¿Quién es Luis Michel en la historia de Chivas?

Luis Michel fue un portero surgido de las fuerzas básicas de Chivas y quien inclusive le ganó la batalla a Alfredo Talavera por la titularidad del Rebaño tras la salida de Oswaldo Sánchez en el Clausura 2007, consolidándose como uno de los mejores cancerberos de México y la prueba de ello es que fue parte de la plantilla que participó en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Al término del Apertura 2013, el Guadalajara puso transferible al guardameta, siendo enviado al Saprissa de Costa Rica, en donde tuvo grandes actuaciones, por lo que regresó al Guadalajara para el Apertura 2014 por petición de José Manuel de la Torre, quien regresó al banquillo para salvar al Rebaño de los problemas porcentuales que registró.

Su ciclo en el chiverío llegó a su fin de manera definitiva en el verano del 2015, cuando fue vendido a Dorados.