El futbolista del Guadalajara no logró llenarle el ojo a Gabriel Milito y será enviado a otro club en el mercado de invierno.

Chivas ha vuelto a equivocarse en la elección de un refuerzo, ya que pese a que la directiva invirtió cerca de 3 millones de dólares para la contratación de Jonathan Pérez, el mediocampista mexico-estadounidense no habría logrado consolidarse en el Rebaño y ya tendría un pie fuera del redil.

Jonny llegó como refuerzo para el Apertura 2026 procedente del Nashville FC, en donde era evidente que era del agrado dentro del club, ya que inclusive llegó lastimado en la recta final de una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que se enfocaron en rehabilitarlo y que peleara por su lugar en el Guadalajara.

Sin embargo, después de prácticamente dos torneos en el conjunto tapatío, la paciencia se habría agotado, por lo que el Futboltuber, influencer que colabora con reporteros como Jesús Bernal o César Luis Merlo, destapó que la directiva ya le notificó a Pérez que no continuará, por lo que su agente ya estaría buscándole acomodo en otra institución.

“Hablando un poquito de Jonny Pérez. Fue notificado que el representante ya le está buscando acomodo. Si bien, puede continuar en la escuadra rojiblanca, pero si quiere minutos, si quiere seguir jugando, tendrá que buscar otros horizontes”, explicó el insider en su canal de YouTube.

Gabriel Milito no cuenta con Jonathan Pérez

El mediocampista ha quedado en el olvido de Gabriel Milito, ya que había salido a banca en algunos partidos, sobre todo ante la ola de lesionados en Guadalajara; sin embargo, el fin de semana pasado contra el León se demostró que él será el sacrificado ante el regreso de la mayoría de los jugadores lastimados, ya que aunque estuvo en la convocatoria, fue enviado a la tribuna de último minuto.

Los números de Jonathan Pérez en Chivas