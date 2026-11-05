La Comandante compartió un mensaje por el retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal, mismo que sonó a indirecta para el Rebaño.

Carolina Jaramillo es una de las futbolistas más importantes de la historia de Chivas Femenil por su talento y legado dentro del terreno de juego; sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo protagonismo dentro del conjunto rojiblanco por decisión del entrenador Antonio Contreras.

La continuidad de la Comandante ha sido cuestionada desde hace varios torneos, en donde previo al arranque del Apertura 2026 ella misma dejó entrever que existía la posibilidad de abandonar al Guadalajara, aunque terminó regresando, aunque no ha recibido las oportunidades esperadas.

Es por eso que los rumores de su salida del chiverío femenil han retomado fuerza en las horas recientes debido a que compartió el video en el que Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal, en donde la mediocampista rojiblanca colocó una frase que encendió las alarmas entre los aficionados.

“Donde no te valoran, ya no mereces estar”, escribió la histórica goleadora y asistente de la escuadra tapatía a través de su cuenta de Instagram.

¿Por qué Antonio Contreras no usa a Carolina Jaramillo?

Al término del partido de Chivas Femenil contra Toluca, en donde las rojiblancas ganaron con remontada incluida, el entrenador, Antonio Contreras fue cuestionado sobre la falta de minutos de Carolina Jaramillo, en donde explicó que se debe a que le gusta más el rendimiento de otras futbolistas.

“Caro está genial, Caro está entrenando genial. Caro es una magnífica futbolista, todo es táctico, pero es que Sam López está bien, cuando Natalia (Colín) entra está de 10 (…) Esto no va de Caro ni de nadie, esto va de un equipo.Caro es una crack, Caro es buena futbolista, pero Samantha también, pero Eva también, pero Cristina Ferral se partió la madre y Colín con Le Sommer. Este no es un equipo de nadie”, declaró en conferencia de prensa.