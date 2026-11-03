La Comandante cada vez está teniendo menos oportunidades de jugar con el timonel español, quien explicó las razones por las que no ha jugado la histórica mediocampista.

Carolina Jaramillo es una de las futbolistas más importantes en la historia de Chivas Femenil; sin embargo, en este Apertura 2026 su participación está siendo cada vez menos recurrente en el esquema del entrenador Antonio Contreras, quien aclaró las razones por las que no emplea a la veterana mediocampista.

El timonel español explicó que dentro del Guadalajara hay jugadoras que le gustan más para tomar el medio campo como Eva González y Samantha López, por lo que no se está fijando en los nombres, sino en cómo se desenvuelven en el terreno de juego.

“Caro está genial, Caro está entrenando genial. Caro es una magnífica futbolista, todo es táctico, pero es que Sam López está bien, cuando Natalia (Colín) entra está de 10 o Viri (Salazar) que jugó 2 minutos y ha corrido, desde el calentamiento para jugar 2 minutos, y ha hecho un sprint que hasta hace 28 años que llevo en el futbol femenino que no he visto en una futbolista para jugar 2 minutos y eso es para quitarse el sombrero ante Viry porque no viene de jugar.

“Y hoy, de las mejores futbolistas es Sam en el medio campo. Sam y Eva agarran el medio campo. Yo vengo de Europa, sin presumir de nada, pero si tengo que presumir de algo, presumo de las mexicanas que tengo ahora, pero Amandine, Robert, Le Sommer. ¿Haz visto la talla de esas futbolistas? A parte de la calidad, la fuerza física de esas futbolistas para agarrar el medio campo.

“Esto no va de Caro ni de nadie, esto va de un equipo. Caro es una crack, Caro es buena futbolista, pero Samantha también, pero Eva también, pero Cristina Ferral se partió la madre y Colín con Le Sommer. Este no es un equipo de nadie.

Caro está entrenando bien, no tiene nada y nadie tiene nada, pero Jasmine Casarez tampoco jugó y venía jugando todo, pero le tocaba a Mayra Pelayo que viene de año y medio jugar. Me quito el sombrero ante Pelayo. Pedazo de futbolista que se deja el alma, con todos los problemas, y toco madera, pero con todas las lesiones que están habiendo últimamente.

“Otra vez la lacra del futbol femenino. las lesiones de cruzado. Entra Pelayo ahí y se olvida de todo, con año y medio que no ha jugado al futbol. Yo me quito el sombrero ante eso, no me voy a basar en ningún nombre y me quedo con este pedazo de equipo“, explicó en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. América?

El último duelo de la fase regular entre Chivas Femenil y América se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.