Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre los dos clubes más importantes de la Liga MX Femenil.

El partido más esperado de la fase regular del Apertura 2026 está por disputarse cuando Chivas Femenil y América se reencuentren en una edición más del Clásico Nacional en un duelo en el que ambas instituciones ya se encuentran calificadas a la Liguilla.

El choque entre los dos clubes más importantes del Circuito Rosa definirá el primer lugar del Grupo 2 en donde el chiverío llegó a 30 puntos tras su remontada frente al Toluca, en donde las Águilas presumen 31 a falta de su duelo de la jornada 13.

Hay que recordar que estas dos escuadras se han encontrado varias veces en la Fase Final, en donde las azulcremas presumen una clara hegemonía sobre las rojiblancas; sin embargo, solamente podrían encontrarse en Liguilla en Semifinales.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil contra América en el Apertura 2026?

El último duelo de la fase regular entre Chivas Femenil y América se llevará a cabo el próximo viernes 6 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil contra América?

El Clásico Nacional será transmitido por la señal de Amazon Prime y Fox; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.