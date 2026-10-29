Michell Rosas es una de las insiders que tiene Chivas Femenil. En diálogos en exclusiva habló de lo sucedido con Antonio Contreras y de la actualidad de Nelly Simón en el Guadalajara

El momento de Chivas Femenil está muy lejos de lo que marca la historia del equipo más grande de México. En medio de este contexto, Antonio Contreras tuvo hace pocas semanas un insólito cruce con Michelle Rosas, quien realizó por una pregunta clara y concreta sobre sus decisiones en la derrota ante Rayadas de Monterrey.

Tras lo sucedido con el técnico del Guadalajara, la creadora de Pasión Femenil y reportera de TUDN no dudó en exponer al técnico español, como así también señalar que el proyecto de Nelly Simón tiene al equipo en una actitud conformista.

Michelle Rosas expuso a Antonio Contreras en Chivas Femenil

Como se sabe, luego de la derrota de Chivas Femenil a manos de Rayadas, Antonio Contreras tuvo un innecesario cruce con Michelle Rosas. La reportera de TUDN marca varias falencias de su equipo y el técnico en vez de responder decidió increpar a la periodista.

A más de un mes de lo sucedido en el Estadio Akron, Rosas señaló que ya venía recibiendo este tipo de contestaciones por parte del timonel rojiblanco. “A mí, en lo particular, dos jornadas atrás ya me había contestado mi pregunta y me había dicho, ‘¿Tú jugaste fútbol?’ Sí”, recordó.

Antonio Contreras tuvo un insólito cruce con Michelle Rosas.

Y agregó: “Cuando pasó en esa última conferencia, ya me preguntó qué posición jugaba, que fue cuando le dije de mediocampista, cuando fue el partido contra las rayadas, pero conmigo ya había tenido. Este de rayadas, otro con Pumas, el torneo pasado había tenido otros cruces de palabras con otra reportera, por ejemplo, de acá de Guadalajara. Una reportera y con un muchacho que tiene una página en redes sociales que también lo había confrontado. No es la primera ocasión que pasa, pero creo que esta última que detonó todo esto pues con las rayadas es el tema del no responder”.

Tras lo vivido con el entrenador de Chivas Femenil, Michelle señaló que sus jefes en TUDN la llamaron para respaldarla y afirmó que se sorprendió por la reacción a nivel nacional. A su vez, confirmó que nadie del Guadalajara se comunicó con ella para dar una explicación o pedir disculpas.

Chivas Femenil y su momento con Antonio Contreras

Es un hecho que Chivas Femenil no vive un buen momento con Antonio Contreras, ya que gana ante rivales débiles, pero no lo hace frente a candidatas al título. En relación a la actualidad del Guadalajara, Michelle señaló que el técnico español llegó con el discurso de utilizar a jugadoras de experiencia y canteranas, pero que la realidad indica que solamente debutó a cuatro y no consolidó a ninguna.

Antonio Contreras no vive su mejor momento en Chivas Femenil. (Foto: IMAGO7)

“Él hablaba mucho, yo recuerdo en su conferencia inicial en diciembre del 2024, que él presumía o presume mucho, mejor dicho, el tema de que él debutó a Alexia Putellas, que acompañó a Alexia Putellas, a Jenni Hermoso. A varias jugadoras hoy consolidadas de España y que él había trabajado con equipos como en esta parte de las jugadoras de experiencia y las juveniles. Y cuando analizas la verdad es que la gestión a 2 años, pues dices, ‘Bueno, les debutó a cuatro’, pero de estas cuatro ninguna está consolidada en Chivas”, explicó.

A su vez, en relación al mercado de fichajes, Rosas evidenció que se hizo un pésimo planeamiento debido a que se trajeron jugadoras de experiencia y calidad, pero no se tuvo en cuenta quiénes podrían reemplazarlas si se lesionaban o eran expulsadas. “De los fichajes que llegaron, creo que los del año pasado, una Mayra Pelayo, una Jazmín Casarez, una Eva González y una Cristina Ferral, para mi gusto fueron buenas contrataciones. (…) Pero lo resolvieron sin considerar qué iba a pasar cuando estas tres jugadoras por azares de la vida se fueran expulsadas o estuvieran lesionadas”, analizó.

Y agregó: “En alguna conferencia de prensa le preguntaban a Antonio Contreras el sentido de las laterales y dijo, ‘Bueno, es que no tengo laterales, ¿a quién pongo?’. Y su respuesta me hizo decir, ‘Pues bueno, pues no tienes laterales porque en realidad dejaste ir a todas tus laterales’. O sea, en este último mercado de fichajes se te fueron todas, todas las prestaron a otros equipos para que tuvieran minutos. Ahí es en donde yo digo que no se hacen las contrataciones como a conciencia o que contratan para llenar un hueco, pero sin de verdad tener un plan de qué va a pasar en un futuro”.

¿Nelly Simón continuará en Chivas?

Un cuestionamiento que se hace Chivas es por qué sigue Nelly Simón al frente de la dirección deportiva cuando no se ven resultados a corto plazo en el campo de juego, a mediano da la sensación de que está lejos la obtención de títulos, mientras que a largo plazo ocurre lo mismo con la consolidación de jugadoras de fuerzas básicas.

Para Michelle Rosas el futuro de la directora deportiva es incierto, pero señala que las rojiblancas tienen una actitud conformista, ya que solamente aspiran a llegar a Liguilla y no pelear por títulos.

“Tú puedes decir, Chivas rebasa hasta los 30 puntos, Chivas se mete a liguilla, Chivas está en selección. Hay puntitos que dices, sí los tiene. Va. Se cumple con esa parte. Pero por otra parte, yo seguiré diciendo que siento que Chivas no se puede conformar con meterse solamente a Liguilla. (…) Chivas no es un equipo que tendría que ser conformista y para mi gusto el Guadalajara Femenil está siendo muy conformista y está siendo hasta cierto punto muy cómplice de esta parte de no aspirar a querer algo más”, explicó.

Y añadió: “No puede ser que si tu rival más cercano está generando tantas cosas, no te genere a ti ese gusto de querer estar en ese lugar, esa hambre competitiva. La pregunta número uno sería, ¿por qué no quieren ser más competitivos? Y esa respuesta la tienen que tener adentro del club, nadie más que el club la tendría que resolver y a lo mejor ellos dicen, ‘Sí, queremos ser competitivos, pero no podemos’”.

A su vez, señaló que la afición del Guadalajara, a diferencia de jugadoras y directiva, sí cree que pueden salir campeonas. “Acá la única que yo sí creo que Chivas tiene que regresarle ese gusto de querer ganar a la interna, porque a la externa está. O sea, la afición sí ve a Chivas levantando títulos. La afición, si tú la pones con América, hay un porcentaje de la afición que dice, ‘Sí, claro, es que Chivas contra América juega bien’. Pero no puedes jugar nada más bien contra América”, cerró Michelle Rosas en exclusiva a Rebaño Pasión.