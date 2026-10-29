Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y las escarlatas por la Liga MX Femenil.

Chivas Femenil se alista de la mejor manera para volver a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada 13. Por esta razón, repasamos cómo ver EN VIVO y GRATIS el juego de las rojiblancas ante las escarlatas.

El equipo de Antonio Contreras transita con tranquilidad la parte final de la fase regular del campeonato, ya que cuenta con el boleto a la Fiesta Grande desde que superó por 7-0 a Necaxa. Por ello, superó a Atlante el pasado lunes con una victoria por la mínima diferencia gracias a la anotación de Mayra Pelayo.

Mañana enfrentará a un Toluca que ya se encuentra clasificado a la Fiesta Grande del futbol mexicano, pero que intentará ganar para rebasar a FC Juárez en la tabla general. De este modo, el Rebaño Sagrado tendrá una gran prueba previa al Clásico Nacional frente al América.

¿Cuándo y dónde se jugará el Toluca vs. Chivas Femenil?

El choque entre el Guadalajara y las escarlatas se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre en el Estadio Nemesio Diez. El duelo está pactado para que inicie a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Toluca vs. Chivas Femenil?

El duelo entre Chivas Femenil y Toluca será transmitido en vivo por la señal de VIX y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil, por lo que será gratuita su transmisión para que todos los aficionados puedan ver el partido. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todos los detalles del encuentro.