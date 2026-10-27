Todos los detalles para que no te pierdas el próximo duelo del Rebaño Femenil ante las escarlatas por la jornada 14 del Apertura 2026.

Ayer, Chivas Femenil logró una nueva victoria en el Apertura 2026 tras superar por 1-0 a Atlante. El equipo de Antonio Contreras volverá a tener acción el próximo viernes contra Toluca por la jornada 14 de la Liga MX Femenil, por lo que repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a las Chingonas.

Las rojiblancas ya se encuentran clasificadas a la Fiesta Grande del balompié mexicano luego de haber superado por 7-0 a Necaxa el martes 20 de octubre. Por esta razón, el Rebaño Sagrado transita por la fase regular con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo en el Apertura 2026.

Ayer, ante Atlante, Chivas Femenil no tuvo ningún tipo de problema para quedarse con el partido tras el golazo de Mayra Pelayo en la primera mitad, por lo que se mantiene afianzada en la segunda posición de la tabla general.

¿Cuándo y dónde se jugará el Toluca vs. Chivas Femenil?

El próximo partido del Guadalajara será contra Toluca, duelo que está programado para disputarse el próximo viernes 30 de octubre en el Estadio Nemesio Diez. El choque iniciará a las 18:00, tiempo del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el Toluca vs. Chivas Femenil?

El duelo entre Chivas Femenil y Toluca será transmitido en vivo por la señal de VIX y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil, por lo que será gratuita su transmisión para que todos los aficionados puedan ver el partido.