Chivas Femenil está viviendo un auténtico renacer durante el Apertura 2026, pues después de algunos momentos complicados consiguió encontrar su mejor versión y actualmente acumula cinco victorias consecutivas sin recibir un solo gol, una racha que demuestra no solamente el poderío ofensivo de las rojiblancas, sino también el enorme orden defensivo que han conseguido bajo las órdenes de Antonio Contreras. Ahora, el Guadalajara buscará mantener ese gran momento y seguir escalando posiciones en la Tabla General ante su próximo rival.

Sin embargo, su próximo compromiso no será nada sencillo, pues tendrán que visitar a Toluca, uno de los equipos que más ha mejorado durante los últimos torneos y que actualmente se encuentra apenas un punto por debajo del Rebaño Sagrado. A pesar de esto, el Guadalajara parece tener bastante confianza de cara al encuentro, pues a través de sus redes sociales y su página oficial presumió la enorme superioridad histórica que tiene sobre las Diablas Rojas, recordando algunas estadísticas que favorecen ampliamente a las tapatías.

Y es que los números son contundentes: después de 20 enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga MX Femenil, Chivas presume 13 victorias, cinco empates y solamente dos derrotas frente a las escarlatas. Lo más interesante es que esta superioridad también se mantiene cuando las rojiblancas juegan como visitantes, pues en territorio mexiquense registran siete triunfos, un empate y dos descalabros. Por eso, aunque Toluca atraviesa un buen momento, el historial demuestra que el Guadalajara ha sabido imponer condiciones en esta rivalidad.

La diferencia también resulta bastante llamativa cuando se revisan los goles, pues Chivas ha marcado 38 anotaciones y solamente ha recibido 14 en sus enfrentamientos contra las Diablas. Además, las tapatías han conseguido mantener su portería en cero en 10 de esos 20 compromisos, una estadística que refleja su solidez defensiva. Por si fuera poco, el Guadalajara lleva cinco partidos consecutivos anotándole al Toluca, aunque su mejor racha ofensiva contra las mexiquenses ocurrió entre el Apertura 2019 y el Apertura 2022, cuando consiguió marcar en nueve encuentros seguidos.

Otro de los antecedentes que Chivas decidió recordar fue la mayor goleada registrada en esta rivalidad, ocurrida precisamente en el Estadio Nemesio Diez. Durante la Jornada 17 del Apertura 2021, las rojiblancas consiguieron una contundente victoria de 4-0 como visitantes, gracias a un doblete de Alicia Cervantes y anotaciones de Joseline Montoya y Carolina Jaramillo. Un resultado que quedó marcado en la historia de ambos clubes y que ahora sirve para recordar que el Guadalajara suele sentirse bastante cómodo enfrentando al Toluca, aunque las Diablas buscarán demostrar que su crecimiento reciente puede cambiar esa tendencia.

¿Cuándo juegan Chivas y Toluca Femenil en el Apertura 2026?

El partido entre Toluca y Chivas Femenil se disputará este viernes 30 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez, como parte de la Jornada 13 del Apertura 2026. Las aficionadas y aficionados podrán seguir el encuentro a través del canal oficial de YouTube de Chivas, ViX y FutFem Dnd Sea, además de contar con el seguimiento especializado de Rebaño Pasión, donde encontrarán las noticias, incidencias y detalles más importantes de este atractivo enfrentamiento.