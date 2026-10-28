Previo al partido ante Atlante, Raúl Rangel confirmó en conferencia de prensa que Chivas recuperó a sus jugadores lesionados para la recta final del Apertura 2026.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026. En medio de la persecución para quedarse con los puestos altos de la tabla general, Raúl Rangel confirmó en conferencia de prensa que Chivas ya cuenta con todo el equipo recuperado.

Una de las noticias que se repetía cada fin de semana era la gran cantidad de bajas que acumulaba el equipo de Gabriel Milito. Uno de los elementos que hace rato se espera que vuelva a estar en la convocatoria es sin duda José Castillo, quien no tiene minutos desde la Leagues Cup 2025.

En medio de este contexto, Chivas se alista para enfrentar a Atlante y, a días del duelo en el Estadio Akron, Raúl Rangel confirmó que el Guadalajara ya cuenta con todos sus jugadores. “Ahora, si no mal recuerdo, el equipo está completo. Ya, gracias a Dios, salieron todos los compañeros de lesión y, como dices, esperemos tener el equipo completo para pelear el campeonato”, expresó el portero rojiblanco.

Raúl Rangel afirmó que Chivas recuperó a todo sus jugadores. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que ayer Diego Ivey confirmó que Luis Romo iba a estar disponible para enfrentar a los Potros en el Gigante de Zapopan. Sin embargo, es una interrogante si el estratega argentino decide sumar a la convocatoria a José Castillo, Miguel Gómez, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico tiene mucho cuidado al momento de enviar al campo de juego a los futbolistas recién recuperados.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlante?

El partido entre Chivas y Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos, por Telemundo.