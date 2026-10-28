Raúl Rangel reveló el respaldo que recibió de Jorge Campos tras los partidos del Tri, además de hablar sobre el próximo choque ante Cruz Azul por el Apertura 2026.

Es un hecho que Chivas cuenta en su plantilla con el mejor portero de la Liga MX: Raúl Rangel. Sin embargo, en la última Fecha FIFA fue señalado como el responsable del empate ante Colombia y la goleada sufrida ante Estados Unidos. A pocos días de volver a ser llamado por Rafa Márquez a la Selección Mexicana, Raúl Rangel habló de las críticas que recibe y señaló que Jorge Campos se acercó a brindarle apoyo para que siga trabajando como lo ha hecho.

A lo largo de los últimos dos años, diversos sectores de la prensa cuestionaron la labor del Tala bajo los tres palos. Sin embargo, Javier Aguirre, previo a la lesión de Luis Ángel Malagón, le dio la titularidad y lo mantuvo en la Copa del Mundo 2026 en la que brilló.

En la primera Fecha FIFA de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, Raúl Rangel fue señalado como el principal responsable de las anotaciones que recibió el Tri ante Colombia y Estados Unidos. Previo al duelo contra Atlante, comentó que Jorge Campos se acercó a hablar con él para apoyarlo luego de los desajustes ante el seleccionado de Mauricio Pochettino.

Raúl Rangel recibió el apoyo de Jorge Campos. (Foto: IMAGO7)

“(Me dijo) ‘Güey, los mejores del mundo se equivocan, los peores del mundo se equivocan, todo el mundo se equivoca. Es algo de la vida, o sea, no tienes que asustarte y lo que debes hacer es seguir trabajando, tener esa esencia que es lo que te caracteriza: el seguir atreviéndote a jugar y todo’”, reveló el Tala.

Y agregó: “Creo que alguien como él que te diga esas palabras son las que te hacen regresar lo más rápido a querer seguir compitiendo, a no esconderte, a tener ese carácter de demostrar que ok, me equivoqué, pero vamos a lo que sigue ya no me puedo quedar en el error, si no voy a a caer en una seguidilla en la cual es mucho más difícil a que si solamente es un error cualquiera y pues tengo la la como te diré, la fortuna de que en esta profesión, semana a semana tienes la oportunidad de redimirte”.

¿Por qué Raúl Rangel es cuestionado en la Selección Mexicana?

En el último amistoso que llevó adelante la Selección Mexicana ante Estados Unidos el Tala fue el responsable de dos de los tres goles que recibió en Arizona. A su vez, arrastraba una mala salida que permitió que cayera el 1-0 de Colombia en el debut de Rafa Márquez como director técnico del Tri.

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Cabe destacar que también es señalado por cometer el penal en el gol de Harry Kane en México ante Inglaterra cuando Edson Álvarez fue el principal responsable por perder el balón.. Sin embargo, en la Copa del Mundo fue clave con sus atajadas para mantener el cero ante Corea del Sur en el Estadio Akron y frente a Ecuador en los 16avos de Final en el Azteca.